Os moradores de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam atividades ao ar livre neste fim de semana, podem contar com condições do tempo predominantemente favoráveis.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, entre esta sexta-feira, 30, e domingo, 1, o padrão climático será, em sua maior parte, seco e propício para as práticas externas.

Detalhes da previsão do tempo

Nesta sexta-feira, Scheuer antecipa o dia mais quente do período, com temperaturas podendo alcançar entre 26°C e 28°C. Não há previsão de chuva, garantindo um dia de tempo firme, explica o profissional.

Já no sábado, mesmo com um aumento na cobertura de nuvens, o sol ainda tende a aparecer. Há apenas uma chance remota de garoa isolada, devido à umidade vinda do mar. As temperaturas devem se manter agradáveis, variando entre 23°C e 25°C.

O domingo segue essa tendência, com um dia predominantemente seco e céu parcialmente nublado. No entanto, existe uma pequena possibilidade de chuva no fim do dia. As temperaturas podem voltar a ultrapassar os 25°C.

As madrugadas, durante todo o fim de semana, serão amenas a frias, diante de mínimas entre 10°C e 15°C, sendo as temperaturas mais baixas então esperadas nas áreas de maior altitude.

Em resumo, o tempo deve colaborar com quem planeja atividades ao ar livre, garantindo um fim de semana de poucas surpresas climáticas e condições agradáveis na maior parte do período, conclui o meteorologista.

Com informações da previsão: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, continuamos focados nas atualizações meteorológicas.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado na última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Vale ressaltar que não houve ocorrências de chuva durante o período da meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

