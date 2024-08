Homens são conduzidos à delegacia após venda de carro furtado em Brusque

Dois homens foram conduzidos à delegacia de Brusque após negociarem a venda de um carro furtado na noite da quinta-feira, 29.

Segundo o relatório da Polícia Militar, por volta das 18h30, a equipe recebeu a informação de que um Fox, com registro de furto, estava em Brusque.

Em rondas, ele foi encontrado em uma funilaria no bairro São Pedro. O condutor, um homem de 26 anos, relatou que comprou o carro com o dono do estabelecimento.

Já o proprietário, de 29 anos, informou que comprou o carro por R$ 8 mil e o revendeu por R$ 12 mil. Ambos disseram não saber que o carro era furtado. Eles foram levados a delegacia para esclarecimentos.

