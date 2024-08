Freundenfest, espetáculo de dança e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque

1. Freundenfest

A 12ª edição da tradicional Freundenfest de Brusque acontecerá neste sábado, 31. O evento será realizado no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, no Centro, e deve contar com mais de 50 grupos de amigos. As barracas serão montadas das 6h às 9h e a festa inicia a partir das 10h seguindo até às 17h. Além disso, terá no local um espaço pub, ou seja, não é necessário pertencer a um grupo para participar da festa.

2. Freddie and the Queen

O espetáculo de dança Freddie and the Queen, da Somma Academia, está de volta. O evento acontece neste fim de semana no teatro do Cescb, em Brusque. O espetáculo traz como personagens as figuras mais emblemáticas do século XX, Freddie Mercury e a Rainha Elizabeth II. As apresentações estão agendadas para sábado, 31, e domingo, 1º de setembro, às 20h. O valor da entrada é R$ 60 e os ingressos estão à venda na academia, que fica no Centro Comercial Geschafthaus, em frente ao Stock Archer.

3. After Freunden

O after da Freudenfest é no Cartolas Pub, neste sábado, 31. O evento tem abertura às 18h. As atrações musicais ficam por conta do DJ Arthemio no deck, além de Val e Mara Cris, Lucas e Bianchi e CDB. O bar fica na rodovia Antônio Heil, 5000, na altura do bairro Santa Terezinha. As reservas podem ser feitas até às 20h de sábado pelo telefone e WhatsApp 47 99990-1247. O valor da entrada é de R$ 25. Mais informações no Instagram @cartolaspub.

4. Cãominhada no domingo

No domingo, 1º de setembro, a Lippet Pet Shop realizará sua primeira Cãominhada, em parceria com o River Mall. O evento terá início às 8h na ponte do Trabalhador. O trajeto percorrerá a Beira Rio até o River Mall, onde haverá uma série de atividades e atrações. Para participar da Cãominhada é necessário inscrever seu pet antecipadamente através do WhatsApp da Lippet Pet Shop, pelo número (47) 99292-7871. O evento é aberto a todas as raças, mas a organização pede que os tutores levem seus pets com focinheira caso a raça seja considerada perigosa, conforme a Lei 4.864. Mais informações podem ser encontradas no Instagram @lippetpetshop.

5. Exposição no shopping Gracher

A partir desta sexta-feira, 30, até 11 de setembro, será realizada no shopping Gracher, em Brusque, a primeira exposição do Instituto Hirna Martendal, intitulada “A arte está em tudo”. A mostra conta com a participação dos alunos de design gráfico, pintura em tela, aquarela, design de moda e desenho infantojuvenil. A exposição é gratuita, e acontece todos os dias, durante o horário de abertura do shopping.

6. Cinema na Unifebe

Neste sábado, 31, o filme sul-coreano “Primavera, verão, outono, inverno e… primavera” (Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom, 2003) será exibido gratuitamente na Unifebe. A sessão faz parte da programação do Grupo de Estudos Cinema & Unifebe. O longa, em ritmo de contemplação budista, é do diretor Kim Ki-duc. A produção traz a história de aprendizados e amadurecimento de uma criança até a idade adulta, nos caminhos do budismo, em meio a um paradisíaco lago isolado da civilização. A exibição acontece às 14h, no auditório do bloco F.