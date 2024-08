O Vale do Itajaí é a região com maior Produto Interno Bruto (PIB) de Santa Catarina e é a que mais cresce no estado. O crescimento é constante e rápido, mas, ao mesmo tempo, a indústria local vive uma luta incessante por melhorias na infraestrutura logística, que dificulta a expansão dos negócios.

É um consenso: os problemas de infraestrutura do estado travam o crescimento da economia. O diagnóstico do setor produtivo catarinense, apresentado no painel Logistique, um dos principais eventos do Brasil sobre logística, transporte multimodal e intralogística, realizado em Balneário Camboriú, é de que a malha rodoviária catarinense não atende à demanda da população e não condiz com o desenvolvimento socioeconômico.

A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) entende que o estado teria a indústria mais competitiva do país se a infraestrutura das rodovias fosse mais adequada.

Mesmo enfrentando essas dificuldades, SC tem a sexta maior economia do Brasil, segundo os últimos dados do Produto Interno Bruto (PIB), de 2021, e o segundo melhor índice de competitividade das indústrias, atrás de São Paulo por um décimo. A diferença: o estado paulista tem a melhor malha rodoviária do país.

“Este é o ponto fraco da estrutura econômica de Santa Catarina. Não temos uma malha viária para resolver as nossas questões dentro das regiões e menos ainda em relação ao mercado nacional e internacional”, avalia o senador Esperidião Amin.

Você está aqui: – Economia do Vale do Itajaí é travada por problemas de infraestrutura

Confira também:

– Dificuldades pelo caminho: indústrias da região se adaptam para driblar problemas estruturais

– BR-101 em SC não tem mais capacidade de escoar produção industrial e futuro da rodovia depende de ajuste contratual

– Ampliação do canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes é obra prioritária para garantir competitividade