Nesses dias surgiu uma ideia que quem sabe poderia ser mais um case de sucesso aqui na nossa cidade que já tem alguns bons eventos. Olha só, hoje nós já temos aqui em Brusque, o consagrado Festival da Cuca, sucesso absoluto, inclusive já copiado por outros municípios do estado e fora dele. Então, por que não fazer também o Festival do Cachorrão, que é um dos carros chefes do ramo de fast food maionese e catchup em toda a nossa região? Você pode ver que depois de corretor de imóveis, candidato a vereador, dono de terreno que quer permutar por loteamento e gente que fala mal dos outros, cachorrão é o que mais tem aqui em Brusque, disparado. Pois então, será que o Núcleo de Xis Salada Hot Dogs Pastéis e Frituras em Geral da Acibr não encarava uma iniciativa dessas?

Invasão dos glutões

Já pensasse? Poderíamos ter até duas modalidades distintas: uma com o cachorrão tradicional e outra com o cachorro quente de festa de Igreja. Poderíamos ter também uma competição só para cachorrão doce. E ainda poderíamos ter no evento uma competição pra ver quem come mais cachorrão em menos tempo, igual aquelas competições de americano gordão. Já pensou, comedores e apreciadores de cachorrão do país inteiro vindo aqui pra cidade, movimentando o comércio, a hotelaria e principalmente a gastronomia do município? Teria o problema da rede de esgoto, mas isso é fichinha perto da movimentação financeira que isso vai gerar para o município. Até nem sei como nenhum candidato a vereador não pensou nessa bandeira ainda, já que prometem fazer tantas coisas malucas para a cidade. Então fica aqui a humilde e saborosa dica do Papo de Bar para quem pode dar andamento num evento desse porte, que certamente será um sucesso!

Vai lá, abre um CNPJ, vai…

Seja empreendedor, seja empreendedor, seja o dono do seu próprio nariz, abra o seu próprio negócio, seja o seu próprio patrão… Nas redes sociais é o que mais se vê, pessoas instigando outras pessoas a se libertarem do trabalho com carteira assinada. É claro que vislumbrar a independência de não ter um chefe é sem dúvida nenhuma algo muito tentador! Só tem um porém: e quando todo mundo resolver que não quer mais ser empregado de ninguém, como isso vai ficar? É como diz um amigo meu: imagina só Lauritx, se um dia todos os cola cheia resolverem fechar as suas empresas e viverem só de aluguel e dinheiro a juros, como é que isso vai ficar? Olha, confesso que eu não sei, mas ainda bem que existem os ricos que pensam em gerar emprego e renda e os normais que querem trabalhar, porque se todo mundo resolvesse inverter de papel seria, sem sombra de dúvida, uma babilônia sem tamanho.

Nem aquela farofada no Costão?

O presidente do STF, ministro Barroso, esteve em Floripa ontem para uma agenda cheia de atividades, entre elas uma palestra para alunos do bairro Mont Serrat, na comunidade do Maciço do Morro da Cruz. Mas a pergunta que não quer calar é: “será que não deu tempo pra dar uma passadinha no Perequê?”.

Tanta coisa pra visitar…

Essa semana vi um negócio que me deixou de estômago embrulhado. Calma, não era um cidadão comendo peixe pescado no Rio Itajaí-Mirim, era coisa bem pior. Você sabia que tem gente participando de um tour para conhecer a região onde aconteceu aquele massacre em Israel, praticado pelo Hamas? Sim, acreditem, tem gente indo lá para conhecer esse lugar. É cada coisa que a gente vê que impressiona como o ser humano gosta de ver coisa ruim! Lembrei de uns amigos meus que uma vez foram viajar para o Rio de Janeiro e foram conhecer sabe o que? O Pão de Açúcar? O Cristo Redentor? Copacabana, Ipanema e Leblon? O Maracanã? Não! Foram conhecer o BOPE! E nem eram policiais… por aí tu tirax!

Big Brother Brusque

Essa semana foi lançado o Centro de Operações Integradas (COI), em parceria com a Secretaria de Gestão do Município, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Polícia Militar e Civil, que tem a finalidade de monitorar e garantir uma maior mobilidade e segurança no trânsito e descolamento de veículos dentro da nossa cidade. O projeto possui 120 câmeras espalhadas pela cidade, instaladas pela Protenet, empresa que é referência no assunto no estado. Essas câmeras serão monitoradas por profissionais da Guarda de Trânsito de Brusque. A ideia do projeto é aumentar esse número de câmeras em vários outros locais. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma grande iniciativa do setor privado junto aos órgãos públicos para continuarmos a ser uma das cidades mais monitoradas do Brasil. Torcemos para que também auxilie na tomada de decisão para a melhoria contínua do nosso trânsito, que está cada vez mais complicado. O próximo passo seria que a câmera tirasse o Serasa da pessoa quando ela entrasse no município. Automaticamente, se a pessoa estivesse devendo na praça seria barrada, ali na altura da panificadora Sodepan por uma força especial militarizada. Também seria interessante verificar cada caminhão velho que circula no município carregando containers, caso o mesmo possua alguma irregularidade… Zuft… como diria o coisa, lá! Aí sim…

Queima quengarai!

O Brasil nunca queimou tanto como está queimando agora. Parece aquele seu amigo que basta passar a divisa de Brusque com Itajaí e já se transforma em outra pessoa, impressionante! Em Brusque ainda é pior porque estamos enfrentando fumaça com poeira, aí complica quem não tem o pulmão aberto igual ao do César Cielo. Agora uma coisa é certa, a fumaça das queimadas só não é maior do que a cara de pau de uns e outros que andam pedindo voto por aí. Tem cada um que não vai fazer nem o número do sapato. Fica em casa, né ô! Agora a única coisa boa dessas queimadas, se é que tem alguma coisa boa, é que a foto do pôr-do-sol fica bem mais massa, é ou não é?!

Puxando o Saco

Sabedoria Butecular

“A chuva que prejudica quem vende picolé é a mesma chuva que ajuda quem vende guarda-chuva” – by Ronaldo Coutinho Hang ou Luciano Hang Coutinho, agora não sei mais…