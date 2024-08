VÍDEO – Homem desce de bicicleta, empurra portão e ameaça jovens com uma faca no Santa Terezinha, em Brusque

No último domingo, 27, por volta das 18h20, uma situação tensa foi registrada por moradores de uma rua do bairro Santa Terezinha, em Brusque. Na ocasião, um jovem, acompanhado de seu amigo, foi ameaçado por um vizinho após retornar de um supermercado. O homem estava armado com uma faca e a ocorrência foi flagrada por uma câmera de segurança.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela família na Polícia Militar, o incidente começou quando o jovem e o amigo voltavam para casa. De acordo com o relato, o vizinho de um dos jovens teria cruzado com os dois no caminho e, sem motivo aparente, teria dito palavras ameaçadoras.

Diante das agressões verbais, os jovens preferiram não reagir imediatamente, optando por se afastar e continuar o caminho. Ao retornarem para casa, os jovens foram surpreendidos por uma continuação das ameaças, onde o homem, ao retornar e ficar em frente à residência, tentou intimidá-los ainda mais, empurrando o portão com força armado com uma faca.

Ainda segundo as imagens, após não conseguir ferir nenhum dos jovens, o homem entrega a faca na mão de uma mulher, que supostamente seria a companheira dele, que recebe o item de forma tranquila. Após o fato, o homem pega a bicicleta novamente e sai do local.

Vale salientar que, no áudio das imagens, é possível ouvir os jovens questionando o homem. Na ocasião, eles perguntam por que ele os ameaçou minutos antes e pedem para que ele repita o que disse, agora na frente deles.

A avó do jovem também testemunhou o ocorrido e reforçou o relato do neto, preocupada com a segurança da família. Ela destacou que a atitude do vizinho foi completamente inesperada e que ele “não estava normal”.

Ainda segundo a família, a Polícia Militar comentou que está atrás do homem que aparece nas imagens. O jornal O Município buscou contato com a PM, que informou não ser possível se manifestar no momento, mas que o caso deve ter novidades em breve.

Assista ao vídeo

Leia também:

1. Inovação: veja como a inteligência artificial redefine fotos de um celular moderno

2. Idoso de 80 anos capota carro na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

3. VÍDEO – Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos

4. Jacutinga, ave em extinção, é “nova moradora” do Zoobotânico de Brusque

5. Moraes intima Elon Musk e X, antigo Twitter, pode ser suspenso no Brasil

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: