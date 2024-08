O Campeonato de Futebol Amador de Guabiruba começa domingo, 1º, com quatro partidas. Uma semana após a final do Campeonato de Futsal do município, vários dos jogadores saem das quadras para os campos guabirubenses: oito equipes disputam a competição, que nome oficial de Taça Vidraçaria Azaléia em 2024. O São Pedro é o atual campeão.

São três equipes a menos do que na edição de 2023. Bahia, Força Jovem e Misto não disputam em 2024. O Poço Central joga esta edição como River/Poço Central.

As oito equipes jogam entre si, totalizando sete rodadas. Os quatro melhores passam às semifinais, que serão disputadas em ida e volta, assim como a final. Os mandantes dos jogos de volta serão os times de melhor campanha geral.

Em 2023, o São Pedro foi campeão, com vitória sobre o Olaria por 2 a 1 no jogo de ida e empate por 2 a 2 na volta. Foi o oitavo título do clube, campeão também em 1992, 1996, 2003, 2004, 2006, 2010 e 2011.

Domingo, 01/09

9h15 – Olaria x 10 de Junho

Orlando Westarb (Olaria, Guabiruba Sul)

9h15 – Cruzeiro x Samaritanos

João Koehler (Cruzeiro, Aymoré)

14h45 – River/Poço Central x São Pedro

Luiz Carminatti (São Pedro)

14h45 – Lageadense x Continental

Reinaldo Batschauer (Lageadense, Lageado Baixo)

Equipes



10 de Junho

Clube Esportivo Dez de Junho

Bairro: Centro

Fundação: 28/10/1978

Estádio: Carlos Nuss (próprio)

Último título municipal: 2001



Continental

Clube Esportivo Continental

Bairro: Imigrantes

Estádio: João Koehler (Aymoré)

Último título municipal: desconhecido; campeão em 1971



Cruzeiro

Cruzeiro Esporte Clube

Bairro: Aymoré

Fundação: 25/04/1984

Estádio: João Koehler (próprio)

Último título municipal: 2005



Lageadense

Sociedade Beneficente e Recreativa Lageadense

Bairro: Lageado Baixo

Fundação: 02/11/1978

Estádio: Reinaldo Batschauer (próprio)

Último título municipal: 1990



Olaria

Sociedade Beneficente, Cultural e Esportiva Olaria

Bairro: Guabiruba Sul

Fundação: 15/04/1987

Estádio: Orlando Westarb (próprio)

Último título municipal: 2022

River/Poço Central

River Futebol/Poço Central FC

Bairro: Lageado Baixo

Fundação: 10/03/2016

Estádio: Luiz Carminatti (São Pedro)



Samaritanos

Samaritanos Futebol Clube

Bairro: Guabiruba Sul

Fundação: 02/04/2018

Estádio: Orlando Westarb (Olaria)

São Pedro

Clube Esportivo Beneficente São Pedro

Bairro: São Pedro

Fundação: 29/06/1949

Estádio: Luiz Carminatti (próprio)

Último título municipal: 2023

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: