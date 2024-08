A vitória do Brusque sobre o Sport foi daquelas que nos permitem respirar fundo em uma situação tão complicada na Série B. O gol de Diego Mathias não tirou o time da zona de rebaixamento, mas pelo menos deixa o time mais próximo da saída. A partir de agora, o cenário do time pode mudar, já que o clube tem quatro novos jogadores que podem estrear já na segunda, contra o Operário. Principalmente Tato Gonzalez, que teoricamente chega para ser o camisa 10 do time.

Vamos ser sinceros: a situação ainda é crítica, com duas pedreiras na semana que vem e o treinador ainda está na esquerda do torcedor. É tempo de menos recados na coletiva e de foco no objetivo. A vitória de terça veio sobre um Sport bagunçado, tanto que demitiu o treinador, e Operário e Santos são times bem superiores. A caminhada para a permanência passa por uma grande virada de chave.

E tenho muita esperança que essa virada, ou “clique”, como diz o técnico Luizinho Vieira, venha a partir da chegada daqueles que ainda não estrearam, principalmente González, que é um jogador de armação que o Brusque ainda não tem no plantel e tanto procura. A chegada de mais dois zagueiros dão novas boas opções na defesa, mas o problema principal é a falta de gols marcados. E pelo que tem apresentado nos treinos e nas referências que consegui, a diretoria fez escolhas interessantes na janela de transferências. Resta agora saber se esse pessoal conseguirá agregar a um time fragilizado na parte ofensiva.

Superliga

Está marcada a estreia do time da Abel Moda Vôlei na Superliga feminina de vôlei: será no dia 18 de outubro, contra o Minas, em Belo Horizonte. A estreia em casa será na semana seguinte, dia 25, contra o Fluminense, no ginásio do Sesi. Nas duas primeiras rodadas, o time brusquense mandará seus jogos por lá, para depois começar a atuar na Arena.

Feminino

Domingo é dia de prestigiar o time de futebol feminino do Paysandu estreando no campeonato estadual. Jogo às 3 da tarde, contra o Criciúma, no Estádio Cônsul Carlos Renaux, na Rua Pedro Werner.

Estádio

Tenho visto durante a semana que as obras da nova arquibancada do Augusto Bauer deram uma avançada. A torcida quer saber se esse ritmo será suficiente para liberar o estádio para o jogo contra o Vila Nova, no dia 14. A gente tenta, mas não consegue essa resposta. Sempre a previsão é para o próximo jogo.