O Santander reconheceu iniciativas sustentáveis, de meio ambiente e de transformação social lideradas por concessionárias e lojas de veículos multimarcas de todo o país. Entre os projetos finalistas de concessionárias, a primeira posição na categoria “Transformação Social” ficou com o projeto voltado à inclusão de mulheres e à promoção de gênero, desenvolvido pela concessionária Uvel, com sede em Jaguara do Sul e loja em Brusque.

Esta é a primeira edição do Prêmio Santander pela Mobilidade e Inovação Sustentável, que teve mais de 170 inscrições e 12 projetos receberam destaques. No total, o Banco distribuiu R$ 200 mil em premiações. Na avaliação de Cezar Janikian, diretor da Financeira do Santander, idealizadora da premiação, a quantidade de inscrições só impacta menos do que a qualidade das iniciativas. “A força dos projetos, até mesmo dos que não foram vencedores, demonstra o protagonismo crescente do ESG dentro das organizações o que, para nós, é fundamental na relação com nossos parceiros comerciais”, afirma o executivo.

As empresas vencedoras foram reveladas em cerimônia no 033 Rooftop, no Teatro Santander, em São Paulo. “Desde o início de 2023, assumimos o compromisso de sermos uma ´Financeira Verde´. Também ingressamos como membros da Aliança Pela Mobilidade Sustentável, movimentos que sinalizam ao mercado um Santander ambientalmente e socialmente responsável, que dá protagonismo ao ESG em seus negócios”, completa o executivo.

“O primeiro Prêmio Santander pela Mobilidade e Inovação Sustentável mostra, ainda, o quanto priorizamos ter como parceiros empresas com os mesmos valores e compromissos”, finaliza Janikian.

Inclusão de Mulheres – O projeto da Uvel tem o intuito de levar para mulheres liberdade emocional, profissional e financeira para que elas se desenvolvam a assumam seus lugares de responsabilidade na sociedade, podendo assim, construir uma comunidade com mais igualdade de gênero, posicionamento feminino e por consequência fomentar a economia regional.