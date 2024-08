Identificado jovem de 19 anos que morreu atropelado por carro na BR-101, em Palhoça

O jovem que morreu atropelado em um acidente na BR-101, em Palhoça, na quinta-feira, 29, foi identificado como Hottavio de Morais, de 19 anos. De acordo com informações preliminares, o jovem ajudava um motorista que havia capotado o carro, quando foi atropelado por outro.

Entretanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, não confirmou a dinâmica. As autoridades seguem investigando o caso.

Acidente

De acordo com o relatório da PRF, O acidente aconteceu no quilômetro 226, por volta das 4h10. E envolveu dois veículos: um Fiat Palio, com placas de São José, e um Volkswagen Polo, com placas de Palhoça.

O condutor do Palio sofreu lesões graves, mas não foi identificado pela equipe. Já o motorista do Polo não estava no local. Não foi informado qual veículo atropelou o jovem.

