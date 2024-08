Jovem de 19 anos morre atropelado por carro na BR-101, em Palhoça

Um jovem de 19 anos morreu atropelado por um carro na BR-101, em Palhoça, na madrugada da quinta-feira, 29. O acidente aconteceu no quilômetro 226, por volta das 4h10.

Segundo o relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu dois veículos: um Fiat Palio, com placas de São José, e um Volkswagen Polo, com placas de Palhoça.

O condutor do Palio sofreu lesões graves, mas não foi identificado pela equipe. Já o motorista do Polo não estava no local. Não foi informado qual veículo atropelou o jovem.

A PRF ainda afirma que as circunstâncias do acidente estão sob investigação.

