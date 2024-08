Abel Moda Vôlei vence a ADV Jaraguá na Arena Brusque

A Abel Moda Vôlei venceu a ADV Jaraguá por 3 sets a 0 na noite desta quinta-feira, 29, na Arena Brusque. As parciais foram de 25-17, 25-20 e 25-18. Esta é a quarta vitória da equipe no Campeonato Catarinense, faltando uma partida em casa contra a Chapecoense/Unoesc para encerrar a primeira fase.

O adversário é o mais jovem da competição, com atletas Sub-21 e Sub-19, conforme relata o técnico Maurício Thomas. A equipe brusquense conseguiu se defender bem de saques mais fortes. Além de bons bloqueios, a Abel Moda também teve uma noite inspirada das ponteiras, na avaliação do treinador.

“Elas jogaram super bem e valorizaram muito a nossa vitória. Foi importante jogar contra eles, porque têm um saque muito pesado. Jogam com a primeira bola muito no contra-ataque, coisa que a gente não vinha enfrentando. Foi bom ser testado nesta situação.”

Thomas já encara a reta final do curto Campeonato Catarinense como os últimos preparativos para a Superliga. A Abel Moda Vôlei estreia com duas partidas fora de casa, contra Minas e Praia Clube-MG, os times que vêm dominando a principal competição do país. As partidas estão marcadas para 18 e 23 de outubro, respectivamente.

