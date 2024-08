O Brusque Basquete/KTO venceu a Apab Blumenau por 74 a 67 na noite desta quinta-feira, 29, no Galegão, em Blumenau, pelo Campeonato Catarinense. O ala Pará foi o cestinha da partida, com 21 pontos. Com a vitória no principal clássico do estado, a equipe brusquense se mantém com 100% de aproveitamento na competição.

Apesar de o Brusque Basquete ter saído na frente com 7 a 0, foram os anfitriões que terminaram liderando o placar, com 22 a 17 ao fim de um primeiro quarto muito equilibrado e cadenciado.

O time brusquense retomou a vantagem no minuto final do segundo período, após rápido contra-ataque finalizado com bela bandeja de Pará: 39 a 38. Brito fez mais dois pontos com uma bandeja sensacional, infiltrando no garrafão com habilidade. O jogo foi para o intervalo com o Brusque Basquete vencendo por 41 a 38.

Conseguindo se manter na frente ao fim do terceiro período, os brusquenses fecharam a conta no quarto final. O Brusque Basquete chegou a abrir 16 pontos, quando Pará fez belo passe para Brito, que acertou os três pontos com toda a categoria. 70 a 54 para o Marreco, quando o técnico André Germano, da Apab Blumenau, pediu tempo.

O time de Blumenau conseguiu se encaixar e diminuir para 70 a 61, mas o Brusque retomou vantagem de 11 pontos no minuto final da partida, a partir de lance livre. Os últimos pontos do jogo foram dos donos da casa, com uma enterrada de Alexei: 74 a 67 para o Brusque Basquete.

Próximo jogo

O Brusque Basquete/KTO volta à quadra no sábado, 7, na Arena Brusque. A partida contra a Ablujhe, de Joaçaba, começa às 15h.

