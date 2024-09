Corpo carbonizado é encontrado após parte de casa ser destruída por incêndio em Rio dos Cedros

Na manhã deste domingo, 1º, um corpo carbonizado foi encontrado em uma residência parcialmente destruída por incêndio, na rua Atilio Leitempergher, em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi atendida por volta das 6h30. A vítima ainda não foi identificada, mas pode ser um homem cadeirante, morador do local.

Os bombeiros detalham que o incêndio atingiu uma casa de construção mista, com aproximadamente 100 metros quadrados (m²). No local, a equipe constatou que a parte frontal da residência, construída em madeira, já estava tomada pelas chamas, assim como um veículo Towner estacionado no pátio frontal.

Segundo os bombeiros, o combate ao incêndio foi realizado de forma defensiva direta, com o objetivo de proteger as áreas próximas e a parte da casa que ainda não havia sido consumida pelo fogo. Foram utilizados aproximadamente 8 mil litros de água para controlar as chamas.

Corpo carbonizado

Inicialmente, vizinhos informaram que a casa estava vazia. No entanto, já no rescaldo, a filha de um dos moradores da casa se apresentou no local e relatou que estava sem contato com o pai, que era cadeirante. Ela apontou que o pai não havia informado se tinha saído da residência nesta manhã.

Então, durante o rescaldo, os bombeiros encontraram um corpo carbonizado no quarto da frente da casa. Imediatamente, a equipe dos bombeiros acionou a Polícia Militar e a Polícia Científica para a retirada do corpo e preservação da cena.

Para concluir o rescaldo, foram utilizados aproximadamente 2 mil litros de água adicionais.

Procedimento

O local foi isolado e os proprietários receberam orientações dos bombeiros. Então, a ocorrência ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar, que aguardou a chegada da Polícia Científica para realizar a perícia. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

