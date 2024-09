“Você sempre será lembrado com amor”: familiares e amigos se despedem de homem que morreu em acidente de jipe em Guabiruba

Um espírito aventureiro, solidário e amigo. É desta forma que familiares e amigos vão lembrar de Jeferson Schweigert. O guabirubense de 35 anos morreu na noite deste sábado, 31, após colidir o jipe com um barranco no bairro Planície Alta, em Guabiruba.

“Ah Jefe, você nos deixou cedo demais, como afilhado, ele sempre foi cheio de espírito aventureiro, às vezes meio durão, mas sempre pronto a ajudar no que fosse necessário. As lembranças dos momentos juntos ficarão para sempre em nossos corações. Você sempre será lembrado com amor”, dizem os dindos de Jeferson, Eliseu Kormann e Maria Kormann.

“Nós, primos, sempre lembraremos do Jefe como o rapaz que sempre gostou de aventuras, seu Jeep sempre presente nelas”, conta a prima, Judite Bohn Gomes. “O Jefe partiu muito jovem e nós, tios, sentiremos muito pela sua partida, sempre muito aventureiro!”, complementa o tio Geraldo Bohn.

Jeferson morava no Centro de Guabiruba e deixa familiares e amigos enlutados. Ele deve ser sepultado às 17h deste domingo, 1º, no cemitério do Aymoré. “O Jefe sempre foi uma pessoa que gostava de ajudar os amigos, muitas vezes deixava de fazer suas coisas para nos ajudar”, finaliza o amigo Marco Kormann.

Colisão com barranco causou politraumatismo

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados por volta das 22h e se deslocaram até o local. Conforme os bombeiros, o carro era um Ford/Jeep de cor verde. Devido à batida, o motorista sofreu um afundamento do crânio, que causou sua morte.

O Corpo de Bombeiros detalhou que, ao chegar no local, encontrou o homem fora do veículo, deitado ao lado do carro, próximo ao barranco. Ele apresentava politraumatismo craniano e ausência total de sinais vitais. A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Científica de Santa Catarina.

Não foram divulgados mais detalhes sobre a ocorrência.

