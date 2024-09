Tentando segunda vitória consecutiva, Brusque visita o Operário-PR pela Série B

O Brusque enfrenta o Operário às 21h30 desta segunda-feira, 2, no estádio Germano Krüger, pela 24ª rodada rodada da Série B. Vindo de vitória sobre o Sport, a equipe do técnico Luizinho Vieira poderá ter o atacante Matías Ocampo, enquanto o setor defensivo tem desfalques por lesão. O quadricolor não vence fora de casa há 17 jogos, e o Fantasma tenta voltar a vencer em seu estádio após duas derrotas consecutivas.

A principal novidade da partida é a possível estreia do atacante uruguaio Matías Ocampo. Ele esteve de fora do jogo contra o Sport por conta de uma suspensão que tinha a cumprir pelo Liverpool-URU.

Quem passa por situação semelhante nesta rodada é o meia Agustín González, o Tato. Ele já está regularizado, mas precisa cumprir uma suspensão. Em 17 de setembro de 2023, atuando pelo Schaffhausen, da Suíça, foi expulso com dois cartões amarelos nos 16 avos de final da copa nacional, na derrota para o Bellinzona. No país europeu, ele só precisaria cumprir a suspensão na edição seguinte da copa. Depois, Tato González atuou pelo Liverpool-URU, onde não precisou cumprir a suspensão.

No Brasil, cumprir a suspensão será necessário para não arriscar um processo por escalação irregular. O uruguaio é jogador do Brusque, oficialmente, apenas a partir desta sexta-feira, 30, quando teve seu vínculo publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Conforme o artigo 77 do Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF, “em caso de atleta transferido do exterior para clube do Brasil, em que a Associação Nacional de origem e/ou a FIFA informem à CBF que o mesmo tem sanção desportiva de suspensão por partidas ou por tempo pendente de cumprimento, imposta por Associação Nacional e/ou estendidas mundialmente pela FIFA, tal punição será cumprida a cada partida de competição oficial, coordenada pela CBF ou por Federação Estadual, para a qual estaria habilitado o atleta pelo seu novo clube, se não fosse pela suspensão.”

Os zagueiros Jhan Torres e Gabriel Pinheiro estão regularizados para jogar contra o Operário-PR.

Presença da torcida

O treino deste domingo, 1º, não apresentou definições de um possível time titular. As equipes fizeram um trabalho reduzido com finalizações e troca de passes antes de um rachão para encerrar a manhã. As atividades no Augusto Bauer foram acompanhadas por torcedores nas arquibancadas, incluindo a Torcida Força Independente (TFI). A delegação quadricolor viajou no início da tarde a Ponta Grossa (PR).

Desfalques

De fora da partida contra o Sport por desconforto muscular, Dentinho treinou normalmente. Há seis desfalques previstos, todos no setor defensivo. O lateral-direito Ronei se recupera de estiramento na coxa, enquanto Cristovam, da mesma posição, também está fora por lesão muscular.

Três laterais-esquerdos têm problemas: Alex Ruan se recupera de lesão ligamentar no tornozelo; Luiz Henrique saiu com dores do jogo contra o Sport e não treinou neste domingo, mas é dúvida, podendo viajar com a equipe; e Marcelo, recuperando-se de lesão muscular, está na transição física. E o zagueiro Maurício sofreu uma ruptura do tendão de aquiles durante treino nesta quarta-feira, 28.

Cartões e possível escalação

Não há desfalques por suspensão. Matheus Nogueira, Ianson, Alex Ruan, Madison, Rodolfo Potiguar e Diego Mathias são os jogadores pendurados.

Uma escalação possível tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Luiz Henrique (Gabriel Lima); Rodolfo Potiguar, Serrato; Diego Mathias, Jhemerson; Pollero e Paulinho Moccelin (Ocampo).

No Z-4

O Brusque está na 19ª posição, com 22 pontos, 16 gols marcados e 29 sofridos. Tem a mesma pontuação da Chapecoense, 18ª colocada, mas com um jogo a menos.

Há 17 jogos sem vencer como visitante, o quadricolor tem risco de igualar a marca de 18 partidas consecutivas sem vitória fora de casa, registrada em 1989.

Operário-PR

O Operário-PR tem a melhor defesa da Série B, levando 16 gols em 23 jogos. Seis destes gols foram sofridos na sequência de derrotas para Avaí, Ituano e Vila Nova, logo antes do triunfo por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, em Campinas (SP) em 23 de agosto.

Ao mesmo tempo, o Fantasma tem um dos piores ataques, com 17 gols marcados, e perdeu suas duas últimas partidas no estádio Germano Krüger.

O técnico Rafael Guanaes volta a contar com o zagueiro Allan Godói, o lateral-esquerdo Pará e o centroavante Ronaldo, que desfalcavam a equipe devido a lesões. Outro jogador que pode, pelo menos, estar no banco, é o volante Rodrigo Lindoso, que não joga desde junho. O meia Dudu Scheit e o atacante Ronald seguem no departamento médico.

Reforço recente, o atacante Nathan Fogaça está regularizado e pode jogar.

Há seis jogadores pendurados: o goleiro Rafael Santos; o lateral-direito Santiago Ocampos; o zagueiro Alemão; o volante Índio; e os atacantes Filipe Claudino e Ronaldo.

Possíveis escalações têm Rafael Santos; Thales Oleques (Sávio), Alemão, Willian Machado, Lucas Hipólito (Pará); Boschilia (Pedro Lucas), Jacy, Índio; Rodrigo, Vinícius Mingotti e Felipe Augusto.

No turno

Na quinta rodada da Série B, em 15 de maio, Brusque e Operário-PR empataram em 0 a 0 no Gigantão das Avenidas, em Itajaí.

Arbitragem

O trio é do Distrito Federal. Maguielson Lima Barbosa, auxiliado por Lucas Costa Modesto e Lehi Sousa Silva. Luiz Augusto Silveira Tisne (SC) é o quarto árbitro.

Vinícius Furlan (SP) comanda o VAR, auxiliado por Luciano Roggenbaum (PR).

Operário-PR x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 21h30.

