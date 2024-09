VÍDEO – Câmera de segurança registra momento em que homem volta em casa noturna e atira contra seguranças em Blumenau

Uma câmera de segurança registrou a confusão registrada em uma boate na madrugada de segunda-feira, 2. Foi identificado como Cherlon Darci Moreira, de 40 anos, o homem que morreu ao bater o carro depois de trocar tiros com um policial de folga.

No vídeo, é possível ver que Cherlon chega ao local e diversas pessoas começam a correr por conta dos disparos de arma de fogo.

Veja o registro da câmera

Os seguranças da boate em que ele estava relataram que ele tinha “atitudes anormais” antes de sair da casa noturna. Ele foi retirado do estabelecimento, saiu de carro e retornou armado. Depois, teria sido baleado e fugiu, momento em que colidiu o carro e morreu.

Os funcionários do estabelecimento disseram à Polícia Militar que o homem abraçava a caixa de som e falava excessivamente com mulheres que estavam no local.

Em seguida, arrumou confusão com um grupo de homens. Os seguranças teriam solicitado que ele se retirasse, mas ele negou. Então, foi imobilizado e expulso da casa noturna.

“Ele entrou em contato com alguém, via telefone, solicitando que pegasse uma arma que possuía em casa. Logo depois saiu em alta velocidade pela contramão”, informaram os seguranças, em relato divulgado pela PM.

Registros policiais

Depois de aproximadamente 15 minutos, ele retornou de carro em alta velocidade e começou a atirar nos seguranças. Um policial militar de folga interviu e atirou no homem para interromper a tentativa de homicídio. Ele acabou fugindo de carro, batendo o veículo e foi encontrado morto. Ainda de acordo com a PM, ele possuía marca de tiro na região da cintura.

O agressor tinha cerca de 20 registros policiais. “Os de mais destaque são ocorrências envolvendo perseguição a mulher, violência doméstica, e ameaças. Inclusive, possuía uma medida protetiva em seu desfavor”, revelou a polícia. A arma utilizada pelo homem foi apreendida.

