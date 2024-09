No último fim de semana, mais precisamente no sábado, 31, a primeira turma do curso de Administração de Empresas, formada entre 1986 e 1990 pela Fundação Educacional de Brusque (Febe), reuniu-se para celebrar os 33 anos de formatura em um encontro repleto de emoção e alegria.

O cenário escolhido para essa celebração especial foi o sítio de Ivanete Bruns e João Virgílio Marcolla, em Guabiruba, onde os 16 ex-colegas se encontraram para marcar essa data marcante.

O encontro ocorreu durante um almoço cheio de alegria e nostalgia, então realizado no encantador Sítio Rancho Figueira.

A formatura relembrada

O evento foi marcado por uma profunda emoção, à medida que os 16 ex-colegas reviveram memórias preciosas e renovaram laços de amizade.

Sorrisos, abraços e palavras de gratidão ecoaram entre os presentes, que relembraram as experiências compartilhadas durante a trajetória acadêmica em Brusque, uma jornada que moldou suas vidas profissionais e pessoais.

Turma pioneira

Essa turma, então pioneira, nasceu de um convênio entre a Febe e a Universidade Regional de Blumenau (Furb), permitindo que, na época, os cursos fossem ministrados em Brusque.

Hoje, a Febe se transformou na mantenedora do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) e do Colégio Universitário de Brusque (Colégio Unifebe), instituições que continuam a cultivar o mesmo espírito de excelência.

Os ex-alunos dessa turma sempre carregaram consigo um objetivo nobre; de gerir e planejar não apenas empresas, mas também suas vidas, guiados pelos valores sólidos adquiridos durante os anos de formação.

Homenagens

Durante a festividade, Ivanete Bruns emocionou-se ao recordar as importantes figuras que marcaram a trajetória do grupo e que já não estão mais entre nós.

Entre elas, os saudosos padres Pedro Canísio Rauber, doutor em filosofia, e Nestor Adolfo Eckert, doutor em ciências sociais.

Também lembraram com carinho do querido professor Evaldo Moresco, cujo apoio foi fundamental para o sucesso de seus alunos.

Em um momento especial da celebração, os presentes prestaram uma comovente homenagem ao padre Nestor Adolfo Eckert, que faleceu recentemente. Essa homenagem, então, eternizou sua memória no coração de todos.

Formatura como fonte de inspiração

Com carreiras bem-sucedidas, esses líderes visionários desejam que sua história sirva de inspiração para as futuras gerações. Garantindo a continuidade de projetos inovadores e a criação de novas oportunidades empreendedoras.

Que preservemos e eternizemos essa história, forjada com dedicação e esforço, como um legado de excelência para os que virão.

Formatura relembrada

Para concluir, apresentamos uma galeria de fotos do evento festivo, que captura vividamente a alegria e o espírito de camaradagem entre os ex-alunos.

Essas imagens, pois, ilustram o entusiasmo e a felicidade do reencontro. Confira as fotos para reviver esses momentos de nostalgia.

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município >>

