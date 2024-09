Apae de Guabiruba realiza nova edição do Burguer Solidário; saiba com fazer pedidos

A Apae de Guabiruba realizará nesta sexta-feira, 6, uma nova edição do tradicional Burguer Solidário. O evento acontecerá das 10h30 às 12h30 na sede da instituição.

O valor do X-Salada é R$ 20. No local também haverá venda de bolos e salgados. As encomendas podem ser feitas até às 12h desta quinta-feira, 5.

A venda será feita apenas por retirada, não podendo consumir alimentos no local. Para mais informações é possível entrar em contato com:

Ana – (47) 9 9275 2875

Leidi – (47) 9 9217 9935

Gabriel – (47) 9 9136 3493

Leia também:

1. Candidatos a prefeito de Brusque prometem tirar do papel projeto do anel viário do Limeira; veja propostas para trânsito

2. Trio uruguaio do Brusque relata primeiras impressões e expectativas

3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (27/08 a 02/09)

4. VÍDEO – Homem morre após consumir cocaína em rua de Itajaí

5. Jovem blumenauense fisiculturista de 19 anos morre após parada cardiorrespiratória

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: