Jovem blumenauense fisiculturista de 19 anos morre após parada cardiorrespiratória

O blumenauense Matheus Pavlak, de 19 anos, morreu neste domingo, 1, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa, no Salto Weissbach. Apesar do antedimento do Arcanjo-03 e também do Corpo de Bombeiros, a parada não foi revertida.

Ele era fisiculturista, acumulando diversos prêmios na modalidade. Além disso, era filho único do 2º Sargento da Polícia Militar de Santa Catarina, Joel Marcelino Pavlak, professor de Educação Física do Colégio Feliciano Pires.

O velório será realizado na capela do cemitério São José, localizado na Rua São José, número 419, centro de Blumenau, a partir das 22h.

Confira a nota de falecimento do Colégio Feliciano Pires:

