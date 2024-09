A primeira semana de setembro inicia sob a expectativa da manutenção do tempo seco em Brusque e em outras cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que inclui esta segunda-feira, 2, e terça-feira, 3.

No entanto, as previsões mais recentes indicam que a chuva pode retornar entre a quarta-feira, 4, e quinta-feira, 5. Apesar dessa possibilidade, os volumes sinalizam ser muito ser baixos e mal distribuídos.

O meteorologista Piter Scheuer emitiu um boletim informativo a respeito, detalhando o padrão climático previsto para os próximos dias; confira a nota completa logo após a foto.

Brusque no começo da semana

*Boletim: Piter Scheuer >>

A região de Brusque experienciou a passagem de uma frente fria de fraca atividade durante a noite de domingo e a madrugada seguinte.

Esse sistema foi quase imperceptível para os moradores locais, com o único efeito notável sendo um amanhecer mais frio nesta segunda-feira, com temperaturas de 5°C nas cidades de maior altitude no Vale do Itajaí-Mirim.

Com a saída desse sistema, tanto esta segunda-feira quanto a terça-feira prometem manter o tempo seco. O sol deve aparecer entre nuvens, não apenas em Brusque, mas em toda a região.

A madrugada de terça-feira ainda será relativamente fria, enquanto as tardes, tanto de hoje quanto amanhã, direcionam a um padrão agradável, variando entre 22°C e 25°C.

Brusque e o retorno da chuva

Quanto ao retorno da chuva, projeções mais recentes indicam que as precipitações podem retornar entre a noite da quarta-feira e decorrer de quinta-feira. Apesar disso, a quantidade esperada é muito baixa e mal distribuída.

Após essa breve intervenção instável, uma nova massa de ar polar sinaliza trazer o frio de volta à região, no entanto, sem ser muito intenso.

As mínimas das madrugadas na segunda parte da semana tendem a oscilar entre 7°C e 10°C em Brusque e cidades vizinhas, enquanto as tardes prometem permanecer agradáveis, isso, entre quinta e sexta-feira.

Em suma, setembro em Brusque e região começa sob tempo seco, com uma breve possibilidade de chuva no meio da semana e o retorno do tempo seco na segunda metade dela, acompanhado de madrugadas mais frias e tardes agradáveis.

Lembrando que, as previsões estão sujeitas a constantes mudanças, e continuaremos monitorando a situação à medida que novas informações se tornam disponíveis.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

É com grande satisfação que o Blog do Ciro Groh dedica esta seção aos nossos parceiros comerciais. É graças ao apoio deles que pautas como esta chegam até você.

Clique nos banners abaixo e então descubra os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Conheça o artista de Brusque que então recria aviões históricos em miniatura

2. Prática do arco e flecha então cresce em Brusque: conheça os benefícios

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração mostra ausência de chuva entre o período de meia-noite até as primeiras horas do dia, como ressaltado em azul; acompanhe.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 4

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e, então, enviar uma mensagem com OK