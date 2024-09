Dois homens são presos por violência doméstica durante a noite de domingo em Brusque

Dois homens foram presos por violência doméstica durante a noite de domingo, 1º, em Brusque. Um dos casos aconteceu no bairro Santa Rita e o outro no Centro I.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 20h50 para atender ao caso no Santa Rita. A vítima, uma mulher de 36 anos, relatou que ela e o marido, de 28, estavam bebendo desde às 15h e acabaram tendo uma discussão.

Ela foi agredida com socos no rosto e sofreu lesões leves. O homem também foi ferido, com um arranhão no pescoço. Ele foi levado ao exame de corpo de delito e, depois, à delegacia.

Já o outro caso aconteceu por volta de 23h50. Um homem de 44 anos foi preso por violência psicológica e dano.

Ele tentava arrombar a porta da residência da sua ex-mulher, de 48 anos. Eles mantiveram um relacionamento de cerca de um ano, que terminou em fevereiro após uma briga.

O homem tem problemas com drogas e estava internado, voltou sem avisar, danificou a casa e o carro da mulher, levando-a a chamar a polícia.

O homem se feriu com estilhaços de vidro, foi levado ao Hospital Azambuja para tratamento e, depois, à Polícia Científica para exame. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

