Candidatos a prefeito de Brusque prometem tirar do papel projeto do anel viário do Limeira; veja propostas para trânsito

Propostas de candidatos para o trânsito se confundem, geralmente, com a área de obras e infraestrutura. Especificamente para o trânsito de Brusque, os candidatos a prefeito propuseram, juntos, 47 ideias. As propostas foram registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre as medidas, a maioria dos candidatos promete tirar do papel o projeto do anel viário do bairro Limeira. A construção de novas vias, bem como propostas para a Usina de Asfalto de Brusque, também constam nos planos de governo dos candidatos.

Concorrem ao cargo de prefeito nas eleições de outubro André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD). Confira, abaixo, as propostas dos candidatos para a área de trânsito.

– Concluir o prolongamento da avenida Beira Rio no sentido sul até o bairro Dom Joaquim e viabilizar a expansão no sentido norte até a Estrada da Fazenda;

– Iniciar o anel viário do Limeira, conectando a rodovia Antônio Heil e com possibilidade de ligação à Estrada da Fazenda;

– Realizar intervenções na rótula da travessa Lagoa Dourada, revitalização e duplicação do trecho municipalizado da rodovia Antônio Heil, construção da alça de acesso à ponte Arquiteta Andrea Volkmann e viabilizar a pavimentação da Serra do Moura. Além disso, em paralelo, vamos caminhar com a modernização na sinalização semafórica, horizontal, vertical, indicativa e turística;

– Mapear os principais pontos de deficiência no asfalto, criando um plano integrado de melhorias na qualidade viária, empregando novas tecnologias na composição, produção e aplicação da massa asfáltica;

– Ampliar o programa de pavimentação comunitária com a adição de calçadas aos projetos;

– Estudar e entregar o projeto para construção de uma nova via de ligação entre a rodovia SC-486 e a Ponta Russa;

– Criar a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade (Setram), que irá formular, implementar e avaliar políticas públicas para o desenvolvimento da mobilidade urbana e controle de tráfego de maneira integrada e eficiente, bem como todos os equipamentos relacionados ao transporte coletivo urbano e estudantil;

– Implantar o Centro de Controle Inteligente (CCI), que será integrado à Central de Operações Integradas (COI) para otimizar as operações da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB). Os semáforos serão modernizados com a instalação de temporizadores e sensores inteligentes, assim aumentando a segurança do trânsito brusquense;

– Promover maior qualidade para os usuários do sistema de transporte público coletivo, mediante nova concessão, além de contar com novos horários para atender a demanda dos cidadãos. Aos domingos e feriados, as tarifas serão mais acessíveis aos usuários.

– Seguir a expansão das margens da Beira Rio até os limites com Itajaí e no sentido ao bairro Dom Joaquim;

– Potencializar o uso da Usina Municipal de Asfalto;

– Viabilizar, por meio de recursos públicos estaduais, federais ou de financiamento, a construção do anel viário de integração, começando com a ligação entre as rodovias Ivo Silveira e Antônio Heil, e seguindo em direção à área industrial do bairro Limeira, interligando com a rua Alberto Muller, que é via de acesso a Camboriú;

– Abertura de novo acesso entre Brusque e Guabiruba, preferencialmente via bairro Rio Branco;

– Construção de vias de acesso para a ponte construída entre os bairros Jardim Maluche e Guarani;

– Reforma do terminal urbano e da rodoviária;

– Retomar o programa Tapete Preto, em parceria com a comunidade, promovendo o asfaltamento, concretagem ou lajotamento em via;

– Modernizar o transporte coletivo, com implantação urgente de mais linhas, horários, tecnologia e pontos de ônibus humanizados;

– Utilização de micro-ônibus como alternativa ao transporte coletivo convencional;

– Implantação gradativa da Tarifa Zero no transporte coletivo;

– Fiscalização de calçadas e vias públicas visando a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida;

– Atualização e retomar a implantação do plano cicloviário;

– Implantar a integração entre o roteiro de ciclovias e o transporte coletivo;

– Avaliar a implantação de novos meios de transporte coletivo, como, por exemplo, BRTs e/ou VLTs;

– Revitalizar, em parceria com a comunidade, a travessa Guilherme Krieger e outras vias;

– Melhorar a circulação do trânsito, com implantação de novos binários, ciclovias, modificação de sentido de ruas, mais sinalização, ilhas de segurança, faixas elevadas, semáforos sincronizados e inteligentes e programas educativos de paz no trânsito;

– Instituir o Plano Municipal de Mobilidade Urbana;

– Revitalização da avenida Cônsul Carlos Renaux, com amplo diálogo com as entidades da sociedade civil e empresariais;

– Por meio de tecnologia, indicar novos pontos para a construção de pontes, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito.

– Dobrar produção de asfalto da Usina de Asfalto de Brusque, bem como implementar um plano de modernização que inclua a atualização de equipamentos e otimização de processos operacionais, sem esquecer da necessária capacitação da equipe. Além disso, revisar a logística de suprimento e distribuição das matérias-primas e asfalto para reduzir o tempo de inatividade e aumentar a capacidade produtiva;

– Implementar um plano de ação rápida de recapeamento das ruas dos bairros que priorize as áreas mais danificadas;

– Incentivar e promover a pavimentação por meio de parcerias comunitárias, criando um programa de colaboração com residentes e empresas locais para identificar áreas prioritárias e co-finalizar projetos, além de estabelecer um processo transparente de seleção e execução de obras, garantindo a participação ativa da comunidade em todas as etapas com incentivo ao engajamento local por meio da oferta de benefícios fiscais ou melhorias em infraestruturas adjacentes;

– Melhoramento das calçadas por meio do levantamento das condições atuais. Priorizar reparos nas áreas mais degradadas, com a implementação de um plano de reforma que inclua acessibilidade, segurança e durabilidade. Além disso, será estabelecido um cronograma de manutenção preventiva para preservar as melhorias;

– Focar na aplicação do Plano Municipal de Mobilidade por meio da integração de transporte público, ciclovias e infraestrutura para pedestres, visando uma rede de transporte mais eficiente e acessível. Implementaremos melhorias nas rotas de ônibus e estímulos ao uso de bicicletas e caminhadas, reduzindo congestionamentos e impactos ambientais. Serão estabelecidas parcerias com empresas de tecnologia para monitorar e ajustar o plano conforme necessário. Realizaremos campanhas de conscientização para promover o uso sustentável dos transportes;

– Continuar a implementação da avenida Beira Rio em direção ao bairro Dom Joaquim;

– Cobrar da empresa de transporte coletivo uma modernização da frota de ônibus;

– Implementar o sistema de ponto de ônibus humanizado, inclusive com tecnologia de acesso à internet, além de disponibilizar aos usuários um aplicativo com atualizações de horários.

– Implementar o programa Ônibus Inteligente, que sairá do terminal urbano até o destino, qual seja, passando pela a praça Sesquicentenário, a fim de que possa facilitar o acesso da comunidade aos três poderes;

– Conceder o transporte coletivo, criando novas linhas com urgência, ampliando o serviço prestado e garantindo que este esteja disponível nos finais de semana e feriados;

– Reformar urgentemente os pontos de ônibus da cidade;

– Desenvolver o programa Cidade Caminhável;

– Garantir acessibilidade a todos, priorizando a manutenção e a construção de calçadas para assegurar a segurança na mobilidade dos pedestres;

– Revisar o Plano Municipal de Mobilidade;

– Conceder a Usina de Asfalto;

– Retificar alguns pontos da avenida Beira Rio para que fiquem em conformidade com o projeto do canal extravasor;

– Construir o anel viário do Limeira;

– Melhorar a sinalização das vias pública;

– Abrir novas ruas e acessos, fazendo interligações entre bairros em locais estratégicos para desafogar o trânsito.

