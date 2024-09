Lula deve participar de campanha de deputada federal à Prefeitura de Blumenau

Sem briga

Lula diz que terá participação reduzida em campanhas municipais porque não quer “brigar”. Aquele passarinho veio dizer que ele deve abrir raríssimas exceções. Uma delas para a deputada federal Ana Paula Lima, candidata do PT a prefeita de Blumenau. Ela, seu marido, o ex-prefeito Décio Lima, atual comandante nacional do Sebrae, tem uma sólida amizade que vai além de três décadas.

Nome na urna

Antes de decidir que nome registraria para figurar na urna como candidato a vereador por Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro fez uma consulta à promotoria eleitoral da cidade, que não viu problema nenhum na opção que escolheu. Diante do eleitor, o “04” se apresentará com o mesmo nome do pai, Jair Bolsonaro, e identificado pelo número 22.222, em referência à candidatura paterna à Presidência, de dois anos atrás.

Obrigatoriedade

Sem que ninguém fosse ouvido, como sindicatos e federações de classe, que certamente teriam outras propostas a oferecer, como manda o bom senso quando se trata de despesa e custos que alguém tem que bancar, agora todos os estabelecimentos públicos e privados acessíveis ao público em SC são obrigados, por lei estadual, a fornecer álcool etílico 70% em gel para higienização de mãos.

No apito

Pesquisa da Atlas Intel em parceria com o jornal “O Estado de S. Paulo” mediu-se a porcentagem de cada torcida “insatisfeita” ou “muito insatisfeita” com decisões de arbitragens no futebol brasileiro. A do Criciúma comparece em oitavo lugar, com um índice de “insatisfação” de 66,6% e apenas 16,7% de “satisfação”. A mais irritada com o apito é a do Atletico de Goiás, com impressionante índice de 98,2%, contra apenas 1,8% que não tem do que reclamar.

Pomerode em alta

Pomerode está mesmo em alta, no turismo, na economia, na cultura e também no esporte. Agora tem a sua maratona internacional, já apelidada como a prova mais “alemã” do calendário brasileiro, dias 26 e 27 de outubro, com maratoninha (infantil) e percursos de 6, 21 e 42 quilômetros.

Liberdade silenciada

O que revolta nessa briga entre o arrogante “supremo” Alexandre de Moraes e o dono do X (ex-Twitter), Elon Musk, igualmente insolente, é que os pares do ministro, com cara de paisagem, frouxos e covardes, incluindo seu chefe-mor, não ousam confrontá-lo, nem mesmo quando, deliberadamente, extrapola limites e agride a Carta Magna, sem zelo nenhum pela ordem e legalidade.

Sem indenização

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-SC) não terá que pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais a proprietária de um veículo que foi atingido por uma camada de piche, ao passar por um trecho em obras da BR 282. A 2ª Vara Federal de Chapecó considerou que os prejuízos foram apenas materiais e determinou o ressarcimento de R$ 2 mil.

Visibilidade lésbica

A audiência, anteontem, sobre políticas públicas e direitos das mulheres lésbicas no Brasil, na Câmara dos Deputados, ocorreu por pedido da deputada Carla Ayres (PT-SC), que monopolizou os debates ao fazer veemente defesa da necessidade de se tipificar como crime o lesbocídio, a lesbofobia e o lesbo-ódio. Seu argumento: os preconceitos e as violências sofridos por lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans têm características diferentes que precisam ser levadas em consideração em relação aos demais grupos.

Vidas abreviadas 1

Pouco mudou em SC desde a publicação de um inédito e impactante estudo do Tribunal de Contas do Estado, em outubro do ano passado, revelando que 81% dos municípios catarinenses não possuem protocolo para o gerenciamento de riscos de suicídio; 61% carecem de Centros de Atenção Psicossocial (Caps); 70% enfrentam escassez de medicamentos essenciais para o tratamento de transtornos mentais; 63% têm um tempo médio de espera para atendimento médico, psiquiátrico e psicológico superior a 30 dias, e 82% relatam ter dificuldades em oferecer vagas para internação.

Vidas abreviadas 2

O curioso é que o TCE foi procurado por outros tribunais de contas do país para entender como foi realizado o importante estudo, que neste mês foi debatido num ciclo que passou por 12 cidades do Estado envolvendo 3 mil gestores municipais. Mas a realidade, nua e crua, continua a mesma. Algo, urgente, tem que ser feito nos serviços de saúde mental.