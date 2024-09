Candidato a prefeito, Marquinho Habitzreuter promete construir hospital municipal em Guabiruba; veja propostas

Marquinho Habitzreuter (Podemos) concorre ao cargo de prefeito de Guabiruba pela coligação Bora Mudar, formada por Podemos e MDB. O candidato a vice na chapa é Orides Kormann (MDB).

O candidato do Podemos promete construir um hospital municipal, além da abertura de uma nova via de acesso entre Guabiruba e Brusque. Ao todo, Marquinho Habitzreuter apresenta 29 ideias para implementar caso eleito prefeito de Guabiruba.

O Município selecionou as propostas que efetivamente contém alguma ação a ser implementada, com base no plano de governo do candidato registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira, abaixo, as propostas de Marquinho Habitzreuter.

Saúde:

– Construção de um hospital municipal;

– Ampliação e aprimoramento do atendimento de saúde no município;

– Intensificação do atendimento e ampliação dos serviços para pessoas autistas e idosos.

Educação:

– Criação de um polo de atendimento centralizado para crianças que necessitam de atendimento em horário especial;

– Aumento de vagas em creches.

Esporte e juventude:

– Ampliação de todos os projetos relacionados a atividades esportivas do município, atingindo todas as faixas etárias;

– Criação de um campo de futebol municipal;

– Desenvolver novos projetos destinados a garantir o desenvolvimento dos jovens junto ao mercado de trabalho;

– Criação de uma praça destinada a esportes outdoor, como patinação, skate e bike street.

Infraestrutura:

– Intensificar esforços para pavimentação trecho entre o bairro Pomerânea e Gaspar Alto;

– Criação de nova via de acesso entre Guabiruba e Brusque;

– Revitalização das vias públicas;

– Criação de centro cívico;

– Construção de novas obras para prestação de serviços públicos, objetivando a redução dos gastos com aluguel;

– Ampliação e melhoria da malha viária.

Inovação e tecnologia:

– Criação do programa Guabiruba Cidadão, objetivando facilitar a comunicação entre população e prefeitura;

– Implantação de internet nas praças públicas.

Turismo e cultura:

– Manutenção das festas municipais;

– Criação de novos eventos objetivando arrecadar valores a serem destinados a entidades e obras públicas;

– Criação de espaço/auditório para apresentações culturais.

Desenvolvimento econômico:

– Auxiliar a expansão do comércio do município, por meio de projetos que visem a aquisição de produtos e serviços aqui existentes;

– Auxiliar o setor privado por meio da desburocratização e agilidade junto aos diversos setores.

Habitação:

– Criar o programa de moradias populares;

– Fomentar programas de regularização fundiária.

Serviços públicos:

– Reaproveitamento do quadro de servidores efetivos para composição dos cargos comissionados.

Transporte público:

– Criação do transporte público municipal interbairros;

– Criação de terminal urbano para facilitar o transporte intermunicipal.

Conselho municipal e associações de bairro:

– Criação de um conselho municipal envolvendo as entidades de classe e empresarial, bem como lideranças locais, com intuito de discutir periodicamente o desenvolvimento e as ações da cidade;

– Fomento à criação e manutenção das associações dos bairros do município.

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: