Caminhão fica preso em rua e atrapalha trânsito na avenida Beira Rio, em Brusque

Um caminhão ficou preso na descida da rua Almirante Barroso, no bairro Santa Rita, que liga a avenida Beira Rio, na tarde desta segunda-feira, 2. Por conta da inclinação do trecho, a traseira do caminhão acabou tocando o asfalto e deixando o veículo preso na rua. O fato foi registrado por volta de 12h50.

De acordo com a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), agentes ajudaram na ação até que o motorista conseguisse retirar o caminhão.

Ainda segundo a GTB, o trânsito na avenida Beira Rio foi afetado por cerca de 30 minutos.

Leia também:

1. Candidatos a prefeito de Brusque prometem tirar do papel projeto do anel viário do Limeira; veja propostas para trânsito

2. Trio uruguaio do Brusque relata primeiras impressões e expectativas

3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (27/08 a 02/09)

4. VÍDEO – Homem morre após consumir cocaína em rua de Itajaí

5. Jovem blumenauense fisiculturista de 19 anos morre após parada cardiorrespiratória

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: