Homem morre após se afogar em praia de Florianópolis

Na manhã desta quarta-feira, 4, um afogamento foi registrado na Barra da Lagoa, em Florianópolis. O caso aconteceu por volta das 7h20.

A equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local e imediatamente iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar. A vítima era um homem, sem idade divulgada.

Durante o processo, foram realizados sete ciclos de reanimação na tentativa de restaurar os sinais vitais da vítima.

Diante da gravidade do caso e da necessidade de apoio especializado, o Corpo de Bombeiros Militar solicitou o envio do Águia-07, uma unidade avançada com equipe médica.

Ao chegarem ao local, os profissionais realizaram uma nova avaliação e constataram o óbito da vítima.

A Polícia Científica foi acionada para a retirada do corpo, que foi conduzido para exames e procedimentos posteriores.

