Na primeira terça-feira de cada mês, uma missa solene é realizada no Santuário Nossa Senhora de Azambuja, no coração do bairro Azambuja, em Brusque. Nesse dia, o lugar transforma-se em um verdadeiro refúgio de fé e espiritualidade.

Às 19h30, as portas se abrem para acolher a já consagrada missa de cura e libertação, uma celebração que transcende o tempo e continua a tocar profundamente os corações dos fiéis.

Missa com igreja lotada

Na noite da primeira terça-feira de setembro, a igreja, mais uma vez, ficou lotada, mal conseguindo acomodar a multidão que, movida pela devoção, já se reunia com antecedência.

Todos, então, buscavam um lugar para vivenciar esse momento de profunda conexão espiritual.

Desde junho de 2023, quando essa solene celebração foi iniciada, o padre Eduardo Senna conduz, com dedicação inabalável, essas liturgias, que têm atraído um número crescente de devotos.

A cada mês, o santuário testemunha a fé intensa dos presentes, que ocupam cada assento disponível, unidos, pois, na busca por cura espiritual e libertação.

Missa movida por forte emoção

Dentro da igreja, o ambiente sagrado convida à introspecção. Olhos se fecham, mãos se erguem e corações se abrem em busca das bênçãos divinas.

Lágrimas de emoção escorrem enquanto os cânticos reverberam pelas paredes centenárias, criando uma atmosfera onde a presença de Jesus Cristo é sentida de maneira palpável.

Fora da igreja, o estacionamento lotado reflete a grande movimentação em torno do santuário.

O fluxo de pessoas, antes e depois da missa, é intenso, dando vida ao entorno desse lugar de fé.

E, como de costume, após a celebração, as barracas no pátio da igreja oferecem cachorros-quentes, proporcionando um momento de confraternização que sacia tanto a fome espiritual quanto a física dos fiéis.

Missa em fotos

Vamos assim, encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando uma galeria de fotos especialmente preparada para você, nosso estimado leitor.

Explore os momentos marcantes da movimentação na missa de cura e libertação, realizada na noite da última terça-feira, no Santuário de Azambuja.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

