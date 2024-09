Este sábado, 7, de tempo seco em Brusque, está proporcionando o cenário perfeito para que moradores e visitantes aproveitem ao máximo as opções de lazer que a cidade oferece.

Entre os eventos que estão marcando o dia, dois, em especial, têm atraído grande público: a feira livre na Villa Schlösser e o Temperô na Praça.

O sábado da feira livre

Na encantadora Villa Schlösser, a 10ª edição da feira livre se consolidou como um vibrante ponto de encontro para famílias de Brusque e região.

O evento, que então celebra a autenticidade do cenário em que é realizado, é um verdadeiro espetáculo de cores e sabores.

A feira apresenta uma ampla variedade de artesanato e produtos coloniais, que enchem os olhos e aguçam o paladar dos visitantes.

Barracas repletas de iguarias tradicionais, como o irresistível pastel de feira, o refrescante caldo de cana e o clássico cachorro-quente de festa, proporcionam uma experiência gastronômica única, onde o sabor e a tradição se encontram.

O sábado na praça

Enquanto isso, na Praça Sesquicentenário, o Temperô na Praça chega à sua 4ª edição, transformando o espaço em um verdadeiro festival gastronômico.

Com a participação de 18 estabelecimentos do Núcleo de Gastronomia da Acibr, o evento, que ocorre durante todo o fim de semana, oferece uma diversidade de opções culinárias que vão desde hambúrgueres artesanais até pratos tradicionais da culinária regional.

Além disso, a estrutura montada no local garante conforto para todos, com áreas cobertas, espaço pet, espaço kids com brinquedos infláveis e até mesmo um trenzinho para a diversão das crianças.

O sábado em fotos

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentamos as melhores imagens que capturam toda a essência deste sábado.

Acompanhe, pois, os momentos mais marcantes da feira livre Villa Schlösser e do Temperô na Praça, através de fotos espetaculares a seguir.

Feira livre Villa Schlösser >>

*Temperô na Praça >>

