Nesta quinta-feira, 5, Brusque despertou sob um céu carregado de nuvens, imersa em tons de cinza que sinalizaram a mudança abrupta nas condições climáticas.

Após uma sequência de 11 dias secos, a chuva, então, voltou à cidade de forma mal distribuída, trazendo consigo uma significativa queda nas temperaturas.

Se na quarta-feira, 4, os termômetros ainda registravam índices diurnos acima dos 25°C, o cenário mudou drasticamente no dia seguinte, diante de uma realidade bem diferente.

Brusque e a quinta-feira gelada

As temperaturas registradas no início da tarde desta quinta-feira, momento em que normalmente se espera o pico de aquecimento do dia, surpreenderam.

Em todos os locais monitorados pela rede Groh Estações, os valores permaneceram abaixo dos 17°C, marcando uma queda de aproximadamente 10°C de um dia para o outro.

Essa tendência foi observada não apenas em Brusque, mas também nos demais municípios situados no Vale do Itajaí-Mirim; acompanhe os números a seguir.

Previsão para Brusque e região

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, esta quinta-feira em Brusque e no Vale do Itajaí-Mirim continuará fria e úmida.

Contudo, o sol deve reaparecer a partir de sexta-feira, 6, consolidando sua presença durante o fim de semana.

O destaque para o sábado, 7, e domingo, 8, será o gradual aumento das temperaturas, com a possibilidade de se aproximarem ou até alcançarem os 30°C.

Para a semana seguinte, Puchalski antecipa um aumento ainda maior no calor, com picos podendo ultrapassar os 30°C em Brusque e região.

Além disso, a partir de sexta-feira, as condições climáticas devem se estabilizar, com a previsão de tempo seco para os próximos cinco a seis dias seguintes, explica.

Vale ressaltar que a manhã de sexta-feira poderá começar com temperaturas abaixo dos 10°C em Brusque e em outras cidades do Vale do Itajaí-Mirim, complementa o meteorologista.

Brusque sob tons de cinza

Para encerrar esta edição, apresentamos uma galeria de fotos, que ilustra de forma objetiva, a narrativa desta quinta-feira.

Brusque, envolta em tons de cinza, é retratada em imagens que capturam a essência do dia.

Confira a seleção especial de fotografias que preparamos para você, nosso estimado leitor, e vivencie visualmente o cenário descrito.

*Autoria das imagens: Ciro Groh/O Município >>

