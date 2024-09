Motociclista morre após bater contra meio-fio, em Blumenau

O motociclista Lucas Otávio Gonçalves, de 30 anos, morreu após um acidente de trânsito no início da tarde de quarta-feira, 4, no bairro Fortaleza, em Blumenau. O acidente aconteceu por volta das 12h40, na Via Expressa Paul Fritz Kuehnrich.

Segundo informações da Guarda Municipal de Trânsito (GMT), a motocicleta Honda CG se chocou com o meio-fio e duas pessoas caíram do veículo. Lucas, o condutor, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser encaminhado ao Hospital Santa Isabel, conforme o relatório da GMT.

A passageira, de 33 anos, também sofreu ferimentos e foi atendida pelo Samu. Ela foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio e não há mais informações sobre o seu estado de saúde.

Lucas deixa uma filha pequena. O velório da vítima acontece nesta sexta-feira, 6, no Cemitério Municipal da rua João Pessoa, às 10h.

Leia também:

1. Hospital Azambuja, de Brusque, divulga previsão para finalização das obras do novo setor de oncologia

2. Com projeto que inclui robótica na sala de aula, secretaria de Educação de Brusque conquista prêmio no Rio de Janeiro

3. Motorista fica ferida após colidir contra motocicleta e muro em Guabiruba

4. Homem é condenado após furtar itens de apartamento decorado para visitação em Brusque

5. Governo federal propõe aumento no salário mínimo para 2025; saiba novo valor

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: