Com projeto que inclui robótica na sala de aula, secretaria de Educação de Brusque conquista prêmio no Rio de Janeiro

Na segunda-feira, 2, a secretaria de Educação de Brusque viajou para o Rio de Janeiro para participar da fase nacional do Prêmio Santillana. Na ocasião, a pasta conquistou um prêmio pelo projeto “Pequenos Construtores do Amanhã: Explorando a Sustentabilidade com Robótica”.

Idealizado pela professora Milene Tavares, com o apoio do diretor escolar do Centro de Educação Nova Brasília, Alexandre Witkowsky e da Equipe LIRE, o projeto garantiu o avanço do time para as fases de destaque internacional.

Ideia

O projeto se baseia nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 12) da ONU, que visam promover o consumo e a produção sustentáveis. As crianças foram introduzidas a conceitos de sustentabilidade e robótica, desenvolvendo protótipos com materiais reutilizados.

Através de atividades práticas e lúdicas, como a construção de uma máquina para avaliar o tempo de decomposição de materiais, as crianças não só aprenderam sobre a durabilidade dos resíduos, mas também tiveram uma introdução divertida à robótica sustentável.

Além disso, o projeto contou com a criação de vídeos explicativos, cartilhas de conscientização para a comunidade escolar e brinquedos tecnológicos feitos de materiais reciclados.

As crianças também participaram de atividades práticas, como a programação de sensores para uma horta sustentável e a preparação de receitas com reaproveitamento de alimentos, reforçando a educação ambiental de forma prática.

Próximo passo

A secretária de Educação Franciele Mayer, explica que o projeto “Nova Brasília Olímpica” também fez parte da trajetória inovadora da escola, que hoje conta com uma nova sala Maker.

“Durante a semana de premiação, organizada pela Fundação Santillana, a troca de experiências entre os finalistas e as atividades turísticas proporcionaram um ambiente de aprendizado enriquecedor. Além do prêmio estamos levanto também na mala muito conhecimento e boas ideias”.

A escola também receberá R$ 15 mil, que serão reinvestidos em projetos do mesmo estilo.

