Hospital Azambuja, de Brusque, divulga previsão para finalização das obras do novo setor de oncologia

O Hospital Azambuja, de Brusque, anunciou nesta quinta-feira, dia 5, que está prestes a concluir as obras do novo setor de oncologia. Com previsão de término ainda para este mês de setembro, a instituição pretende oferecer atendimento especializado para tratamentos de quimioterapia, além de realizar cirurgias oncológicas, aproveitando toda a estrutura operacional já disponível no hospital.

Na quarta-feira, dia 4, os diretores do hospital, incluindo o provedor, Ingo Fischer, e o vice-provedor, Luciano Hang, visitaram as obras do novo setor, que, ainda este mês, passará por vistoria da Vigilância Sanitária Estadual.

A expectativa é que, após a aprovação da estrutura, os serviços sejam disponibilizados à população. O hospital está em processo de habilitação junto ao Governo do Estado e, em seguida, buscará aprovação pelo Ministério da Saúde, visando oferecer o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Novo passo para a comunidade

O diretor administrativo do hospital, Pe. Nélio Roberto Schwanke, destaca a importância desse novo passo para a comunidade de Brusque.

“Estamos empenhados em oferecer um atendimento oncológico de qualidade e acessível para todos. Este novo setor representa um avanço significativo na luta contra o câncer em nossa região. Nossa meta é garantir que os pacientes do SUS possam realizar seus tratamentos aqui, sem a necessidade de se deslocar para outras cidades, como acontece atualmente”, enfatiza.

Atualmente, o Hospital Azambuja já realiza cirurgias oncológicas apenas em caráter particular ou através de convênios médicos. Para pacientes do SUS, o atendimento oncológico é restrito a situações de emergência, sendo que, em casos regulares, os pacientes são encaminhados ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau.

A abertura do novo setor representa, segundo o Hospital, um avanço significativo no tratamento de câncer em Brusque, com capacidade para oferecer serviços de quimioterapia, cirurgias oncológicas, atendimento ambulatorial e suporte integral aos pacientes.

Estrutura

Com uma estrutura moderna de 600 metros quadrados, o novo espaço de oncologia do Hospital Azambuja contará com recepção e áreas de espera, setor de quimioterapia adulto e pediátrico, espaço para manipulação e preparação de medicamentos, além de salas de emergência, garantindo um ambiente confortável, bem equipado e seguro para os pacientes.

“A equipe do serviço de Oncologia já está totalmente contratada e preparada, e o hospital dispõe de UTIs e centro cirúrgico para suporte, se necessário”, explica o gestor hospitalar Gilberto Bastiani.

O projeto prevê ainda a expansão dos serviços com a abertura do setor de radioterapia em 2025, o que ampliará ainda mais a capacidade de atendimento oncológico da instituição.

“Estamos buscando habilitação junto ao Estado, que na sequência deve encaminhar nosso processo ao Ministério da Saúde, para que possamos disponibilizar este serviço à população de Brusque e região, o quanto antes”, reforça Bastiani.

