Encontro estadual de Pelznickels chega a segunda edição em Guabiruba; saiba como participar

A Sociedade do Pelznickel realiza no sábado, 28 de setembro, a segunda edição do Pelznickeltag – Encontro Estadual de Pelznickels. Desta vez, o foco da programação será voltado exclusivamente para as mulheres que vivem e preservam a tradição.

“O evento foi pensado para criar um espaço onde as mulheres possam compartilhar experiências, aprender e realizar troca de conhecimentos entre elas. Queremos destacar o papel essencial que cada uma desempenha, seja como protagonista, coadjuvante ou guardiã da tradição”, explica o vice-presidente da Sociedade do Pelznickel, Jocimar Fischer.

De acordo com ele, o Pelznicleltag foi cuidadosamente planejado para destacar a participação e as contribuições das mulheres ao longo da história da tradição do Papai Noel do Mato. “Serão realizadas rodas de conversa, palestras e dinâmicas”.

Além disso, o evento criará oportunidades para que as participantes compartilhem suas experiências e conhecimentos, fortalecendo assim o reconhecimento e a valorização do papel crucial que as mulheres desempenham na manutenção e perpetuação dessa herança cultural”, detalha.

O evento será realizado na Pelznickelplatz, localizada na rua Nicolau Schaefer, número 467, bairro Imigrante, em Guabiruba. A programação inicia às 14h30.

“Entre as atrações confirmadas, destacam-se palestras que exploraram o papel das mulheres na cultura e na tradição. A atriz, professora de teatro e superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, Jenifer Schlindwein, abordará a importância da mulher na cultura. Já a escritora, pesquisadora e reitora, Rosemari Glatz, fará um resgate histórico do papel feminino na tradição. Além disso, Aline Siegel, que vivencia a tradição como Christkindl desde a infância, falará sobre o modo de ser e fazer Christkindl, compartilhando suas experiências e reflexões”, explica Jocimar.

Tradição

O presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Kohler, destaca que a segunda edição do evento continua com a mesma intenção da primeira, que é manter viva a tradição do Pelznickel em Santa Catarina.

“Assim como na primeira edição, outros grupos estão sendo convidados para participar, reforçando o caráter estadual do evento. Será mais uma oportunidade para celebrar e fortalecer essa tradição, agora com um enfoque especial nas mulheres, que desempenham um papel fundamental”, pontua.

Para Vandrigo, o Pelznickeltag é uma oportunidade única para celebrar e fortalecer a tradição do Pelznickel, com um foco especial no papel das mulheres nessa herança cultural.

“O objetivo deste encontro é promover a valorização das contribuições femininas, resgatando histórias e práticas que, muitas vezes, foram subestimadas ou esquecidas. Ao reunir mulheres que mantêm viva essa tradição e aquelas que em algum momento já fizeram parte dela, o Pelznickeltag busca criar um espaço de troca, aprendizado e empoderamento. Os valores que serão resgatados incluem a importância da comunidade, o respeito às tradições culturais e a valorização da memória coletiva. O evento também reforça o espírito de união e continuidade, destacando como a tradição do Pelznickel pode ser adaptada e mantida viva por novas gerações, com um olhar atento à inclusão e ao protagonismo feminino”, ressalta.

Inscrições

A participação no evento é gratuita, mediante inscrição até 23 de setembro. Para se inscrever, é necessário ter mais de 14 anos e participar de um grupo ou entidade do Estado que mantenha viva a tradição do Pelznickel, com um foco especial na tradição do Christkindl.

“Mais próximo do evento, dependendo da demanda, abriremos as inscrições para jovens e mulheres que tenham interesse em se envolver e participar dessa rica tradição cultural. Nosso objetivo é garantir que todas as interessadas tenham a oportunidade de se conectar com a tradição e contribuir para sua continuidade”, completa Jocimar.

