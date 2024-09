Professor aposentado da UFSC morre em piscina de ondas artificiais em Garopaba

O professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Daniel Domingues Loriggio, de 66 anos, morreu nessa quarta-feira, 4, enquanto surfava em uma piscina de ondas artificiais em Garopaba, no Sul de Santa Catarina.

A vítima morreu no Surfland, um parque de ondas artificiais. Daniel era dono de um imóvel localizado no empreendimento. A empresa divulgou uma nota ainda na quarta-feira. Confira:

É com imenso pesar que informamos o falecimento de um de nossos clientes proprietários nas dependências da Surfland Brasil. O incidente ocorreu enquanto ele surfava na piscina de ondas. O laudo está sendo elaborado pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO), responsável pela apuração de mortes naturais. O cliente foi avistado desacordado na água, logo após se afastar da prancha. Em questão de segundos, ele foi resgatado pela equipe de segurança aquática, ainda com sinais vitais, e recebeu os primeiros socorros, com o apoio do Corpo de Bombeiros, SAMU e da equipe médica avançada do helicóptero Águia da PMSC.

Estamos profundamente consternados com essa perda e expressamos nossas sinceras condolências à família e aos amigos neste momento tão difícil.

Agradecemos pela compreensão e pelo apoio de todos neste momento tão sensível e triste.

Nota da UFSC

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) emitiu uma nota de pesar na manhã desta quinta-feira, 5. Daniel era professor aposentado do Departamento de Engenharia Civil. Confira:

A UFSC, comunica, com pesar, o falecimento do professor aposentado do Departamento de Engenharia Civil, Daniel Loriggio, nesta quarta-feira, 4 de setembro, aos 66 anos, em Garopaba.

O professor ingressou como docente na UFSC no ano de 1983 e lecionou no mesmo Departamento ao longo de seus 34 anos de serviço, aposentando-se em 2017. Após sua aposentadoria, seguiu trabalhando como professor voluntário. Sua especialidade era na área de estruturas,

O Centro Tecnológico (CTC) publicou uma nota informando da perda “com grande pesar e comoção”.

O professor Daniel será velado em Florianópolis nesta quinta-feira na Capela Vaticano.

A comunidade universitária solidariza-se com a família e com os amigos, colegas de trabalho e alunos do professor Daniel neste momento de dor.

Leia também:

1. Hospital Azambuja, de Brusque, divulga previsão para finalização das obras do novo setor de oncologia

2. Com projeto que inclui robótica na sala de aula, secretaria de Educação de Brusque conquista prêmio no Rio de Janeiro

3. Motorista fica ferida após colidir contra motocicleta e muro em Guabiruba

4. Homem é condenado após furtar itens de apartamento decorado para visitação em Brusque

5. Governo federal propõe aumento no salário mínimo para 2025; saiba novo valor

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: