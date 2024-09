Motorista fica ferida após colidir contra motocicleta e muro em Guabiruba

Uma motorista de 67 anos ficou ferida na manhã desta quinta-feira, 5, após colidir contra uma motocicleta e um muro na rua Vicente Schaefer, no bairro Imigrantes, em Guabiruba. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado por volta das 11h15.

De acordo com o relatório, a condutora do Renault Sandero branco, de Brusque, perdeu o controle do veículo, colidindo com uma motocicleta Honda Biz 125 preta e, em seguida, com o muro de uma casa.

A motorista foi encontrada consciente, orientada e com sinais vitais normais. Ela relatou dor na face e apresentava um pequeno ferimento no nariz, sendo encaminhada ao Hospital de Azambuja para avaliação médica.

A condutora da motocicleta, uma mulher de 26 anos, também estava no local do acidente. Apesar do susto, ela não sofreu ferimentos e permaneceu no local, colaborando com a Polícia Militar, que prestou apoio à ocorrência.

Leia também:

1. Homem é preso após ameaçar companheira com faca no Azambuja

2. Abel Moda Vôlei estreia na Superliga em outubro, contra o Minas

3. Eleição em Botuverá: “A barragem por si só não é a solução”, diz Victor (PP); veja entrevista

4. Brusque é listada na 281º colocação no Ranking de Eficiência dos Municípios

5. Quina 6525: veja números sorteados nesta quarta-feira

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: