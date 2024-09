A Abel Moda Vôlei estreia na Superliga em 18 de outubro, contra o Minas, atual campeão, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. O primeiro turno da principal competição de vôlei do país tem datas definidas, e a equipe brusquense vai lutar pela manutenção para a temporada 2025-26.

No primeiro turno, a Abel Moda tem apenas três jogos em casa: contra Fluminense, Bauru e Pinheiros. As duas primeiras partidas como mandante serão realizadas no ginásio do Sesi, em Brusque. Em 21 de dezembro, na 11ª rodada, o jogo contra o Pinheiros está marcado na Arena Brusque.

A Abel Moda é a única representante de Santa Catarina na Superliga. A competição tem também quatro equipes de São Paulo, três de Minas Gerais, duas do Rio de Janeiro, uma do Paraná e uma de Brasília.

No momento, a equipe brusquense disputa o Campeonato Catarinense, e enfrenta a Chapecoense/Unoesc às 19h desta quinta-feira, 5, na Arena Brusque.

