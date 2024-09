Abel Moda Vôlei enfrenta a Chapecoense/Unoesc nesta quarta-feira, na Arena

A Abel Moda Vôlei enfrenta a Chapecoense/Unoesc às 19h desta quinta-feira, 5, na Arena Brusque, pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense.

Ingressos antecipados estão disponíveis de forma online, por R$ 11. Após o meio-dia desta quinta-feira, 5, o preço sobe para R$ 20.

Em caso de vitória, a Abel Moda Vôlei pode ultrapassar a Pinhalense e encerrar a primeira fase na primeira posição, enfrentando o quarto colocado nas semifinais.

A Chapecoense/Unoesc enfrenta a ADV Jaraguá em Jaraguá do Sul às 19h30 desta quarta-feira, 4. Até o momento, está no terceiro lugar, com uma vitória e três derrotas.

