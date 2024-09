Barateiro Havan Futsal joga nesta sexta-feira no ginásio do Sesi, em Brusque

O Barateiro Havan Futsal enfrenta o Cianorte-PR às 19h30 desta sexta-feira, 6, no ginásio do Sesi, em Brusque, pela 11ª e última rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF).

Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente por R$ 10 e podem ser adquiridos no supermercado O Barateiro e na academia Fit4Time, ambos em Brusque. As entradas também podem ser compradas na hora do jogo, direto no ginásio.

O Barateiro é o quarto colocado da LFF, com seis vitórias, um empate e três derrotas. O objetivo para a última rodada é vencer e tentar subir ao terceiro lugar. Para isso, precisa também contar com um tropeço da Female, que visita o 10º colocado, Unidep/Pato Branco, no mesmo dia e horário.

Do outro lado, o Cianorte é o lanterna da competição, com três empates e sete derrotas.

