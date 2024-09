Trecho da avenida Beira Rio fica em meia pista devido conserto de tubulação no São Luiz, em Brusque

Por conta do conserto de uma tubulação o trânsito na margem esquerda da Beira Rio, no bairro São Luiz, está funcionando em meia pista. O entupimento de uma tubulação fez com que a Secretaria de Obras abrisse um enorme buraco na pista. O problema deve ser resolvido em aproximadamente 15 dias.

O entupimento de uma tubulação na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, mais conhecida como margem esquerda da Beira Rio, na altura dos fundos do supermercado Bistek, chamou atenção por conta de sua proporção.

De acordo com a prefeitura, a origem do problema está, na verdade, no pátio do supermercado Bistek, onde havia um grande acúmulo de água, “porém existia a suspeita de que havia algo errado no enrocamento na parte da Beira Rio. Esta é uma questão que vinha gerando transtornos desde a época das últimas cheias do fim de 2023 e de maio de 2024”.

Por conta disso, foi realizado o reparo do enrocamento no local, que havia cedido parcialmente, entretanto, os problemas na tubulação persistiram. Uma perícia chegou a ser realizada para investigar a origem do problema, até que foi identificado que uma grande caixa coletora que estava no local havia quebrado e que todo o material ao seu redor foi se alojando dentro da tubulação. O material acumulado era composto por rachão, pedras e barro.

O secretário de Obras de Brusque, Ivan Bruns, explicou que foi a partir disso que as equipes fizeram essa abertura no local. “Um ponto de ‘visita’ que a gente chama, na avenida, e agora tem que ser feito um trabalho, basicamente, manual para desobstrução de toda essa tubulação, para daí sim, refazer a caixa em cima, consertar e deixar tudo normal novamente”.

“Essa parte da via estava passando por uma inspeção, por uma análise que foi feita por causa dos laudos, para ver quais foram os danos no enrocamento, dentro da pista. Com a conclusão disso, a gente iniciou a parte de conserto”, detalhou o secretário.

Leia também:

1. Conheça histórico pessoal, profissional e político dos candidatos a prefeito de Brusque

2. Missa de cura e libertação lota santuário em Brusque; veja as fotos

3. Luciano Hang retoma acesso às redes sociais após decisão de Alexandre de Moraes

4. “Atenciosa e querida”: apostadores se despedem de funcionária de lotérica de Brusque que morreu aos 52 anos

5. Mega-Sena: apostas de Brusque são premiadas no concurso 2770

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: