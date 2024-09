Matheus Rheine conquistou medalha de prata no revezamento 4x100m misto livre 49 pontos, prova dos Jogos Paralímpicos realizada na tarde desta terça-feira, 4, na Paris La Defense Arena. O brusquense repetiu a formação do ouro no Mundial de 2023, com Douglas Matera, Lucilene Sousa e Carol Santiago. A equipe brasileira fez a prova em 3min56s94.

Rheine abriu a prova para o Brasil, fazendo seu trecho de 100 metros em 59s93, atrás apenas do chinês Dongdong Hua (57s50) e do japonês Uchu Tomita (58s99). O brusquense de 31 anos superou seu tempo registrado na conquista do ouro mundial, há um ano (1min01s35).

O Brasil tinha o menor tempo de classificação para a prova, 3min56s03, obtido no Mundial de Manchester, em 2023. Dominou boa parte da disputa desta quarta-feira, 4, mas foi ultrapassado pelo time ucraniano nos momentos finais.

Maryna Piddubna, Oleksii Virchenko, Anna Stesenko e Yaroslav Denysenko, da Ucrânia, conquistaram o ouro com 3min53s84. O bronze foi obtido pelos espanhóis José Cantero Elvira, Maria Delgado Nadal, Emma Feliu Martin e Enrique Alhambra Mollar, com 3min57s95.

Os 49 pontos no nome da prova se referem ao limite na soma dos números da classe de cada nadador. Matheus Rheine é da classe S11, destinada a atletas cegos. Junto a ele, competem pelo Brasil Lucilene Sousa, Carol Santiago e Douglas Matera, todos da classe S12, com deficiência visual. O quarteto soma, portanto, 47 pontos.

Mais uma na conta

Esta é a segunda medalha do nadador brusquense em Jogos Paralímpicos. Em 2016, conquistou bronze nos 400m livre. Ao todo, o brusquense acumula 16 medalhas nas principais competições internacionais: 1 prata e bronze em Jogos Paralímpicos (Paris 2024 e Rio 2016); 2 ouros, 3 pratas e 1 bronze em Mundiais; e 5 ouros e 3 pratas em Jogos Parapan-Americanos.

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: