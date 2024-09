Ingressos dos sócios-torcedores para Brusque x Santos já podem ser retirados

O Brusque divulgou na manhã desta quarta-feira, 4, que torcedores sócios do clube já podem adquirir os ingressos para a partida contra o Santos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 7 de setembro.

A retirada deve ser feita na secretaria do clube, localizada no anexo da Arena Multiuso, até sexta-feira, às 12h.

O confronto será realizado na Arena Joinville, em Joinville, no sábado, 7, às 16h.

