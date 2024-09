Segunda edição do Mutirão da Castração acontece neste sábado no bairro Águas Claras, em Brusque

Neste sábado, 7, acontece a segunda edição do Mutirão de Castração, promovido pelo setor de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Brusque. A ação será realizada no bairro Águas Claras, na rua Santa Cruz, 117, entre 7h30 e 17h.

Ao todo serão realizados 286 procedimentos cirúrgicos em animais domésticos da região, que foram previamente cadastrados pelos seus tutores. Para todas as castrações, será fornecido um kit de medicamentos pós-operatório, roupa cirúrgica/colar elizabetano, microchipagem (quando necessário) e vacina antirrábica.

A prefeitura reforça que os cães, machos e fêmeas, serão atendidos até o peso de 20 kg, enquanto os gatos, machos e fêmeas, serão atendidos de todos os pesos.

O chefe do Bem-Estar Animal da Prefeitura de Brusque, Cassiano Dorval Tomio, lembra que os gatos devem estar em caixa de transporte e cães, na guia. “Apenas dessa forma conseguiremos fazer o procedimento de forma segura”.

Os próximos mutirões serão realizados ao longo do mês de setembro e outubro, e vão atender diferentes regiões do município. O setor informa que até o final do ano serão realizadas cerca de 1,3 mil castrações em cães e gatos.

No local da ação, também será disponibilizado um ecoponto para o descarte correto de eletroeletrônicos.

