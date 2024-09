Governo federal propõe aumento no salário mínimo para 2025; saiba novo valor

O governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de orçamento que inclui um aumento de R$ 97 no salário mínimo em 2025. O valor passará dos atuais R$ 1.412 para R$ 1.509, conforme a regra de correção estabelecida na nova lei.

A lei, sancionada em 2023, prevê que o salário mínimo volte a ter a correção pela inflação e receba um aumento real, vinculado ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Orçamento de 2025 prevê salário mínimo de R$ 1.509

A nova regra de correção fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. O projeto da Lei Orçamentária de 2025, enviado na noite desta sexta-feira, 30, ao Congresso, prevê um mínimo de R$ 1.509, R$ 7 a mais que o valor de R$ 1.502 proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O valor representa um aumento de 6,87% em relação a 2024. A alta obedece ao retorno da regra de correção automática do salário mínimo, extinta em 2019, mas restabelecida em 2023.

Essa regra estabelece que o salário mínimo subirá o equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses até novembro de 2024, que é de 3,82%, mais o crescimento do PIB de 2023. Para 2025, a correção considera o PIB de 2023, que cresceu 2,91%.

O valor final do salário mínimo em 2025 pode ser ainda maior, caso o INPC até novembro suba mais do que o esperado. Com base na inflação acumulada de dezembro de 2023 a novembro de 2024, o governo enviará uma mensagem modificativa ao Congresso no início de dezembro.

