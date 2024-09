Trabalho desenvolvido por estudantes do Colégio Unifebe é destaque em feira regional de matemática

A XXV Feira Regional de Matemática, sediada em Guabiruba, terminou com o trabalho “A Matemática Presente no Estudo das Tartarugas-verdes”, produzido por estudantes do Colégio Unifebe entre os destaques da edição.

Ele foi um dos quatro trabalhos inscritos para a programação, que contou com 52 trabalhos, destes, sete reconhecidos. A premiação proporciona a indicação para a Feira Catarinense de Matemática, que ocorre em Rio dos Cedros, em novembro.

A comunicação do trabalho, o domínio do conteúdo matemático envolvido, qualidade científica e Relevância científico-social do trabalho estiveram entre os critérios de avaliação. Além deles, a ênfase dada ao conteúdo matemático e modalidade foram avaliados.

Apresentação

Apresentado na feira pelas estudantes Larissa dos Santos e Thamires Imhof, o trabalho ainda contou, na produção, com Fernanda Giosele Frizon, Eduarda Minusculi Simon e Sabine Marchi Nichellatti, todas do terceiro ano do ensino médio, na produção.

Conforme Larissa, além das características das tartarugas-verdes, foram abordados conceitos como sequência de Fibonacci, Paradoxo de Zenão.

Outro ponto destacado pela estudante foi a possibilidade de promover a conscientização e a comunicação.

“Além de desenvolver a parte teórica do nosso projeto, realizamos uma parte prática, durante a qual trabalhamos com crianças, visando conscientizá-las sobre as consequências do descarte incorreto do plástico na espécie das tartarugas-verdes”, detalha.

Segundo ela, mesmo com a confiança na relevância e originalidade da proposta, o resultado foi uma surpresa positiva. “A participação foi enriquecedora em todos os aspectos. Desde a pesquisa inicial até a apresentação final, adquirimos um conhecimento muito amplo sobre as tartarugas-verdes e sobre os conceitos matemáticos utilizados no projeto”, indica.

Dedicação

Contente pelos elogios recebidos pelos quatro projetos inscritos na Feira e pelo resultado atingido, o diretor do Colégio Unifebe, professor Leonardo Ristow, ressalta o alto nível dos projetos participantes e competitividade das propostas. De acordo com ele, o fato de o projeto ter sido um dos dois do Ensino Médio reconhecidos é motivo de orgulho.

O diretor acredita que as participações recorrentes em eventos científicos pelo grupo, como a feira Tecendo Conhecimento, organizada no Colégio, pode ajudar no desempenho no novo desafio. Com os apontamentos e análises feitos sobre o trabalho, ele projeta uma melhoria recorrente no trabalho das estudantes.

“Nós ficamos muito contentes porque isso nos classifica para a feira estadual, que também é já outro patamar, mas com certeza, as alunas que se classificaram estão bem preparadas, têm uma experiência”, projeta.

Envolvimento dos alunos

A coordenadora de Projetos do Colégio Unifebe, professora Simone Sobiecziak destaca o empenho dos envolvidos com o desenvolvimento, o trabalho e a dedicação das estudantes.

“Elas produziram um referencial teórico muito bem embasado, fizeram pesquisa de campo indo até o Projeto Tamar em Florianópolis e, além disso, desenvolveram uma ação pedagógica com duas turmas de sétimo ano”, descreve.

Acompanhadas pela professora Tamily Roedel, as participantes testaram a aplicaram a proposta pedagógica, em Navegantes.

“O intuito dessa ação foi a conscientização das crianças sobre o problema do plástico para as tartarugas. Com todo esse empenho o resultado não poderia ser diferente, é um trabalho em nível de graduação, sendo desenvolvido por nossos alunos do Ensino Médio”, detalha Simone.

