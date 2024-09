Jovem relata ter sofrido racismo e agressões de três mulheres em clube de Blumenau

A jovem Kauane Soares, maranhense de 23 anos e que mora em Blumenau há 5 anos, relatou que sofreu racismo e agressão no clube Vidigal, localizado no bairro Itoupava Seca, no último sábado, 31.

Ela foi ao local a convite de uma amiga e, ao chegar, viu três mulheres, aparentemente embriagadas, causando tumulto. Segundo a jovem, essas mulheres foram inicialmente retiradas do local pela segurança, mas retornaram após autorização.

Em certo momento, no banheiro, uma delas fez um comentário depreciativo sobre o cabelo de Kauane. “Me olhou e falou: nossa, o seu cabelo é bonito. Falei obrigada, e ela falou ‘só que não’ e começaram a rir”.

Kauane diz que perguntou para as mulheres porque elas não teriam achado o cabelo bonito e isso deu início a uma série de provocações e agressões verbais contra ela. A jovem foi chamada de “vagabunda” e agredida fisicamente, com puxões de cabelo e socos na cabeça.

A segurança do local interveio e a gerente do estabelecimento chamou a polícia. No entanto, segundo a vítima, os policiais trataram a ocorrência com descaso, não registrando adequadamente o boletim de ocorrência e permitindo que as supostas agressoras deixassem o local sem maiores consequências. “Eu não tenho como provar (o racismo), porque não tem câmera no banheiro, mas que as amigas me agrediram e puxaram meu cabelo, eu tenho como provar”, relata.

Kauane publicou diversos vídeos, que já somam mais de 2 milhões de visualizações, nas redes sociais relatando o caso. Após o incidente, a jovem também foi amparada por amigas e outras testemunhas que se ofereceram para apoiar em uma possível denúncia.

Ela também relata que a situação gerou revolta em outras mulheres pretas presentes no local, que, em certo momento, começaram a discutir e brigar com as suspeitas. Com isso, a PM teria utilizado spray de pimenta e cassetete.

B.O registrado pela PM

A reportagem de O Município Blumenau entrou em contato com a PM, que repassou o boletim de ocorrência. Confira:

As partes relataram estar envolvidas numa discussão com posterior briga (tapas e puxões de cabelo) no interior de uma casa noturna. Segundo o relato das partes, a confusão iniciou porque uma das mulheres envolvidas teria elogiado o cabelo de outra mulher, o que foi entendido como ironia.

A Polícia Militar esteve no local, lavrou o Boletim e orientou as envolvidas. Algumas delas, inclusive apresentavam sintomas de embriaguez.

Quando estava encerrando a ocorrência, amigas de uma das envolvidas foram novamente em direção das outras partes e iniciaram nova briga, a qual teve que ser dispersada com uso de agente químico e tonfa. Nesse novo momento, em razão da confusão, não foi possível abordar essas novas pessoas envolvidas.

Em momento algum houve a constatação da ocorrência do crime de racismo no local.

Nota do Vidigal

O Vidigal Bar vem por meio deste comunicado se solidarizar e se colocar à disposição da jovem Kauane Soares, que afirmou ter sido vítima de racismo de outras clientes presentes no evento do último dia 31/08.

A casa gostaria de salientar que além de não compactuar com nenhum tipo de preconceito, não tolera nenhum tipo de conduta racista e nenhum tipo de violência, seja ela física ou moral.

Este caso serve de alerta para lembrarmos a toda sociedade da importância de juntos, continuarmos lutando contra qualquer tipo de atitude preconceituosa.

Leia também:

1. Homem é preso após ameaçar companheira com faca no Azambuja

2. Abel Moda Vôlei estreia na Superliga em outubro, contra o Minas

3. Eleição em Botuverá: “A barragem por si só não é a solução”, diz Victor (PP); veja entrevista

4. Brusque é listada na 281º colocação no Ranking de Eficiência dos Municípios

5. Quina 6525: veja números sorteados nesta quarta-feira



Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: