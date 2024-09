Motorista embriagado invade calçada, bate em mesas e colide contra poste em Balneário Camboriú

Na noite da quarta-feira, 4, um motorista embriagado foi preso após realizar manobras perigosas em Balneário Camboriú. O caso ocorreu na avenida Brasil, nas proximidades da rua 1061.

De acordo com testemunhas, o motorista do veículo, um homem de 34 anos, estava visivelmente embriagado. Ele estava realizando manobras perigosas quando perdeu o controle do carro, subiu na calçada e colidiu com várias mesas e cadeiras de um restaurante, antes de bater em um poste.

Após o impacto, o condutor tentou deixar o local. A Polícia Militar foi chamada. Apenas o motorista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento dos bombeiros no local.

Ele foi encaminhado à UPA das Nações para receber os primeiros socorros. Após ser liberado do atendimento médico, o homem foi preso e conduzido à delegacia.

