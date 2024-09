Com a chegada desta quinta-feira, 5, Brusque deve começar a sentir os efeitos de um breve período de frio úmido, diante de baixa sensação térmica prevista, se estendendo até a sexta-feira, 6.

No entanto, a partir do fim de semana, todo o Vale do Itajaí-Mirim irá passar a experimentar uma sequência de dias mais quentes, com temperaturas podendo ultrapassar os 30°C.

Este aquecimento é um resquício da onda de calor que atingirá o Brasil na primeira quinzena de setembro, sob picos podendo chegar a até 40°C em alguns estados do país.

Para aprofundar a síntese apresentada acima, buscamos esclarecimentos detalhados com o meteorologista Leandro Puchalski, que gentilmente compartilhou conosco suas informações.

Confira o boletim emitido pelo profissional, disponível logo após a foto.

Frio antes do calor

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim com a previsão para esta quinta-feira. Brusque e outras cidades no Vale do Itajaí-Mirim irão ter um dia predominantemente frio, exigindo o uso constante de casacos.

Quem tem atividades externas programadas deve estar atento, pois há risco de chuva ocasional, o que pode levar a contratempos.

Além disso, a umidade prevista acentuará ainda mais a sensação térmica, com temperaturas máximas ficando abaixo dos 20°C, variando entre 16°C e 19°C na maioria das cidades da região.

O sol, se aparecer, será por períodos curtos, com predominância, então, maior de nuvens.

Sexta-feira com frio

A sexta-feira manterá o padrão de frio, com temperaturas ao amanhecer abaixo dos 10°C na maioria dos municípios no Vale do Itajaí-Mirim.

Mesmo à tarde, os picos não devem subir muito, provavelmente não passando dos 20°C, mesmo com a presença do sol, que deve retornar devido ao tempo seco previsto para o dia.

Frio dá lugar ao aquecimento

Para o sábado e domingo, destacamos um aumento gradativo das temperaturas, que podem se aproximar ou até ultrapassar os 30°C em Brusque e região.

Quem planeja atividades ao ar livre poderá contar com condições amplamente favoráveis, já que não há previsão de chuva e o sol deve aparecer entre nuvens.

Calor prossegue

Seguindo para a próxima semana, a tendência é de manutenção ou até incremento do aquecimento em todo o Vale do Itajaí-Mirim, com picos previstos na casa dos 28 a 30°C, podendo, eventualmente, até alcançar entre 32°C e 34°C.

Esse padrão térmico é um resquício da onda de calor, que se intensificará no Brasil nesta primeira quinzena de setembro, atingindo principalmente a região Centro-Oeste e parte do Sul do país, onde alguns estados podem exceder a marca dos 40°C.

Com exceção desta quinta-feira, a condição de tempo seco, pois, deve continuar por toda a região de Brusque pelos próximos cinco a seis dias.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteoeologista

Chuva retorna

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante destacar o retorno da chuva, com os volumes detalhados para cada local durante o período entre meia-noite e as primeiras horas do dia.

Apesar da expectativa, não foram registradas ocorrências significativas de precipitação ao longo desse intervalo (indicado em azul).

