Polícia Militar de Brusque alerta para golpe aplicado em restaurantes envolvendo nome da instituição

A Polícia Militar de Brusque alerta a população para um golpe envolvendo o nome da instituição. Na terça-feira, 3, uma pessoa fingindo ser policial militar entrou em contato via WhatsApp com restaurantes e fez pedidos de lanches para entrega no quartel.

Em nota, a PM esclarece que não solicita compras por telefone para entrega no quartel. Além disso, também é dito que informações estão sendo levantadas para que o suspeito seja punido.

