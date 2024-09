Motociclista sofre fratura exposta após acidente com carro em Guabiruba

Na madrugada desta quinta-feira, 5, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na rua Brusque, no bairro Imigrantes, em Guabiruba. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 4h50.

O acidente envolveu um Chevrolet Astra e uma Honda Biz 125. O condutor do veículo, um homem de 24 anos, não sofreu ferimentos e estava deambulando sem apresentar sinais de alteração.

Já a condutora da motocicleta, uma mulher de 58 anos, foi encontrada caída na via. Ela estava consciente e orientada, mas apresentava fratura exposta no fêmur, suspeita de fratura no pé da perna esquerda e fortes dores no quadril do lado esquerdo.

A equipe de atendimento pré-hospitalar estabilizou a vítima com o uso de colar cervical e imobilizou seus membros inferiores. A mulher foi colocada em uma maca rígida longa e, em seguida, encaminhada ao Hospital de Azambuja.

